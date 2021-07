Dřevěné koloběžky určené ke komunitnímu sdílení vznikají v rámci letošního ročníku uměleckého setkání V Centru. Navrhl je architekt Adam Wlazel z Mobilní architektonické kanceláře. „Vyrobíš si sám. Nic neplatíš. Nikam se neloguješ. Nikdo tě nesleduje. Nic nenabíjíš. Jedeš si po Jeseníku, kam chceš. Sdílíš,“ přiblížil myšlenku svého projektu.

První červenou koloběžku představil Wlazel na vernisáži v sobotu 2. července. Další vyrobily rodinné týmy na jeho nedělním tvůrčím workshopu. Nyní jsou dřevěné stroje rozmístěné ve městě, například u knihovny či na náměstí. Místním i návštěvníkům slouží ke zkoumání města, ale i k víkendovým projížďkám po výjimečném industriálním areálu bývalé textilky Regenhart a Raymmann. V ní je v rámci festivalu umístěna galerie pod širým nebem představující současné české a německé umělce. Otevřena je od pátku do neděle od 11 do 17 hodin, a to až do 25. července.

„Najdou-li se šikovné ruce, organizátoři mají připraveny komponenty dalších sdílených koloběžek, aby se jejich flotila mohla postupně rozrůstat,“ řekla mluvčí festivalu Markéta Turková.

Sdílené koloběžky na elektrický pohon se v centrech větších měst začaly objevovat před několika lety. V Česku je provozuje několik firem. Původní záměr sdílení ekologických dopravních prostředků v praxi provází řada problémů. Zejména fakt, že stroje nechávají jejich uživatelé odložené na naprosto nevhodných místech. Při chůzi pak zavazí pěším, matkám s kočárky či hendikepovaným.

Například radní Brna-střed v druhé polovině června schválili požadavek na regulaci sdílených dopravních prostředků. Nově budou například zpoplatněny každé kolo či koloběžka, které jsou na území města pronajímány k podnikání.