Nová „mise“ vyřazené sanitky: vozit bude opilé lidi a toulavé psy

Šest let sloužil pro záchranu životů, nyní bude odvážet opilé či zdrogované lidi na záchytnou stanici a toulavé psy do útulku. Novou posilou jesenických strážníků se stane vyřazený sanitní vůz. Ve městě by i díky němu měl být větší klid.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Opilí lidé z Jeseníku končili ještě loni na jaře na záchytné stanici jen výjimečně. Specializované zařízení se nachází ve sto kilometrů vzdálené Olomouci. Odvoz jednoho opilého tak spolu s nezbytnými administrativními úkony „vyřadil“ ze služby dvojčlennou hlídku městské policie na více než pět hodin. A také jejich vozidlo, které po návratu muselo projít kompletní dezinfekcí. Na odvozu opilých z Jesenicka od druhé půli loňského roku spolupracují městští a státní policisté. Brzy by mělo být řešení problémů s těmito lidmi ještě o něco jednodušší. Jeseničtí strážníci do své výbavy dostanou vůz, který ze své flotily vyřazují zdravotničtí záchranáři. Město Jeseník Volkswagen Transporter získá darem od Olomouckého kraje. Krok již schválili radní obou samospráv. „Vozidlo bylo pořízeno v roce 2014 a jezdilo v rámci územního odboru Šumperk,“ přiblížila ředitelka Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Andrea Rakovičová. Koupel v ledovém potoce? Nádherný vstup do nového dne, říká starosta otužilec Přečíst článek › Jak sanitku upravit? Než začne vyřazená sanitka převážet novou klientelu, bude muset projít úpravou. Zmizí z ní například majáky a pravděpodobně také pojízdné lehátko z interiéru. Jedná se totiž o produkt ze Zámoří, u něhož jsou nutné periodické revize. Ty stejně jako náhradní díly vyjdou velmi draho. „Můj požadavek byl na dvě křesla v nákladovém prostoru, jedno pro strážníka, jedno pro převáženou osobu. Převoz intoxikovaných je problematický, musí se nějak ukotvit, přikurtovat, aby se jim při převozu něco nestalo. Prostor sanitky by měl být také lépe uzpůsobený pro dekontaminaci. V klasickém voze je to problematické. Musí se odstavit, dáváme ho jedné místní firmě, která nám ho kompletně dezinfikuje,“ řekl ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný. Nové byty na Jesenicku? Dostavělo se nejmíň v republice, horší je už jen Most Přečíst článek › Dobrá i pro psy Vedení Jeseníku si od nového vozu slibuje klidnější atmosféru ve městě. „Někteří jednotlivci dokáží svým chováním znepříjemnit celé prostranství,“ poznamenala starostka Zdeňka Blišťanová. Z Jeseníku na záchytku do Olomouce? Teď už ano, vyřazenou sanitkou Přečíst článek › Vyřazený sanitní vůz by měl plnit hned několik úkolů. Ještě častěji než opilé lidi bude zřejmě převážet odchycené zatoulané psy. „Je jich ročně kolem padesáti, intoxikovaných osob jsme měli za minulý rok tuším čtrnáct. Když vezeme větší psy, do současných vozidel je máme problém dostat,“ poznamenal Martin Novotný.