Nový přístroj za více než čtrnáct miliónů korun se od svých generačních předchůdců liší především kvalitnějším detektorovým systémem.

„Nový počítačový tomograf umožní udělat během jednoho otočení rentgenky 128 řezů. Ve srovnání se staršími typy těchto přístrojů nám poskytne mnohem víc informací v podstatně kratším čase. Díky vyšším rozlišovacím schopnostem přístroje se tak zkrátí vyšetření. Pro pacienty je nejdůležitější informace, že nový přístroj umožňuje také snížení radiační dávky o třicet až padesát procent,“ řekl primář radiodiagnostického oddělení Jiří Gerold.

Nový počítačový tomograf přinese také kvalitnější diagnostiku u pacientů s náhradami kloubů. Další výhodou je také vyšší maximální nosnost stolu. S povolenou váhou až tři sta kilogramů tak mohou vyšetření na CT přístroji absolvovat i velmi obézní pacienti.

Větší kruhový otvor o velikosti 78 centimetrů umožňuje také snadnější přístup k uspaným pacientům vyšetřovaných v anestezii. Vyšetření je díky většímu otvoru také snesitelnější pro klaustrofobiky.

Kromě počítačového tomografu nemocnice na pracoviště zakoupila ještě jeden nový radiodiagnostický přístroj – takzvanou skiaskopicko-skiagrafickou stěnu.

Nemocnice Šumperk posledních pět let investuje jak do rozvoje nemocnice, tak do nákupu nové přístrojové technologie. V roce 2017 nemocnice postavila v areálu nový moderní radiodiagnostický pavilon, ve kterém také zahájila provoz magnetické rezonance.

Šlo o doposud největší investici v historii nemocnice, která jejího majitele přišla i s pořízením přístrojové technologie na více než 160 miliónů korun. Druhou nejvýznamnější investicí v historii nemocnice bude otevření pavilonu dlouhodobé následné ošetřovatelské péče. Nový pavilon, který vznikne rekonstrukcí staré chirurgie, otevře nemocnice příští rok na jaře.