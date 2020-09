Nízkoprahové denní centrum sídlí v budově u železničního viaduktu od července 2011. Je místem, kam se mohou uchýlit lidé bez domova. Mohou se zde umýt, získat ošacení z humanitárního šatníku nebo si vyprat a usušit své věci.

„Zdarma zde poskytujeme jídlo nebo mohou příchozí využít kuchyňku s vařičem a nádobím. Samozřejmostí je sociální poradenství, jehož součástí je pomoc při obstarání osobních záležitostí. Příchozím pomáháme s obnovením nebo upevněním kontaktu s rodinou a provázíme je v dalších aktivitách podporujících sociální začlenění. Zajišťujeme pro ně také aktivity pro využití volného času,“ zmínil k náplni centra oblastní ředitel Armády spásy David Jersák.

Objekt navazuje na aktuálně budovaný areál přednádraží.

„Fastfoodový řetězec KFC by měl zájem tento objekt odkoupit, zbourat a vybudovat zde moderní provozovnu. Domnívám se, že bychom v této lokalitě tak mohli zajistit potřebnou službu a navíc si zkrášlit kus města,“ řekl starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Polemika nad osudem centra

Někteří zastupitelé polemizovali o navržené minimální kupní ceně šest a půl milionu korun. Větší diskuse však vyvolal budoucí osud nízkoprahového centra.

„Armáda spásy nám na posledním jednání sdělila, že pokud by se jiný vhodný objekt nepodařilo v dohledné době nalézt, je schopna tyto služby poskytnout a kompenzovat terénními pracovníky,“ uvedl starosta Spurný.

Jeho předchůdce ve funkci Zdeněk Brož připomenul, že současné místo radnice v minulosti hledala velmi těžce.

„Pochybuji, že se najde druhý adekvátní objekt, kde by toto centrum nikomu nevadilo a nikoho nerušilo. Averze společnosti vůči lidem na jejím okraji je značná. Že by centrum plně nahradila terénní práce, tomu nevěřím. Centrum bylo lokalizováno blízko autobusového a vlakového nádraží a hlavního parku, kde se tyto negativní jevy vyskytovaly. Bylo možno těmto lidem nabídnout, kam mají jít,“ zmínil Zdeněk Brož.

Služba pro bezdomovce mi přijde důležitější

Výhrady měl i zastupitel Radovan Auer.

„Fastfoodový řetězec mi nepřijde jako obohacení města, služba pro bezdomovce mi přijde mnohem důležitější. Zároveň se mi nelíbí, že za veřejné penze budujeme parkoviště pro fast food. Pro KFC je toto místo zajímavé právě proto, že vedle budujeme parkoviště,“ řekl.

Komplikovanost situace potvrdila Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu.

„S Armádou spásy se usilovně snažíme, v rámci Šumperka není opravdu jednoduché jiné místo najít. Máme vytipováno několik objektů, kde chceme jednat s vlastníky. Co se týče majetku města, asi není žádný adekvátní pro tuto službu možno využít. Budoucnost nemá ani poskytování služeb terénní formou. To by bylo spíše dočasné řešení,“ uvedla.

Sanace rozpočtu

Vedoucí představitelé města připomínali, že budova na Jesenické ulici není v dobrém technickém stavu. A také, že město potřebuje zdroje, kterými bude sanovat propad příjmů ve svém rozpočtu. Starosta přislíbil, že město při prodeji budovy zohlední vyřešení situace nízkoprahového centra.

„Prodeji této budovy jsem se dlouho bránil. KFC není zrovna můj šálek kávy. Z hlediska řádného hospodáře si ale myslím, že je to dobrý krok,“ sdělil místostarosta Jakub Jirgl.

Deník požádal o informaci o svých plánech v Šumperku i společnost KFC. Reakci do uzávěrky tohoto textu neobdržel.

Zastupitelé měli na svém zářijovém zasedání projednávat i problematiku prodeje dalších bytů a nebytových prostor. Tento bod však vedení z programu stáhlo. I prodej budovy na Jesenické ulici bude mít městský parlament na svém programu zřejmě ještě několikrát.