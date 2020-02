Na vybudování parkoviště s devíti desítkami míst aktuálně běží výběrové řízení. Odhadovaná hodnota zakázky bez DPH přesahuje jedenáct milionů korun. Vybraná firma by se měla do práce pustit v květnu a dílo ještě letos dokončit.

„Zvažujeme, zda bude nové parkoviště placené, nebo nikoli. Pokud nám to dotace umožní, zpoplatnili bychom jej. Při zavádění poplatků na současném velkém parkovišti byly obavy, zde bude využité, ale zaplnilo se. A pokud by vedle sebe existovala dvě parkoviště s různými režimy, vyvolalo by to chaos,“ zdůvodnil starosta Zábřehu František John.

Nyní se u vlakového nádraží nachází velké placené parkoviště pro zhruba sedm desítek vozidel. Část míst, stejně jako sousední plocha, je vyhrazena pro cestující konkrétních vlakových dopravců. Přímo před halou se nachází několik krátkodobých stání.

Vyřešit Olomouckou

Řada lidí tak zkouší štěstí, zda najde místo na Olomoucké ulici směrem k benzinové stanici. „Nadivoko“ se zde vejde až osm desítek vozidel.

„Chtělo by to hlavně najít místo pro dlouhodobé parkování. Na ulici k benzínce nechávají auto lidé, kteří odjedou v neděli za prací do Prahy přijedou v pátek. Celý týden tam stojí ta samá auta. Bývá to poznat v zimě, když třeba v pondělí napadne sníh a ještě ve čtvrtek jsou dvě třetiny aut neometených,“ poznamenal František Brzobohatý, který situaci u nádraží dobře zná.

Právě situaci na Olomoucké ulici bude chtít město po zbudování nové plochy vyřešit. „Olomouckou budeme díky tomu moci vyklidit. Dnes není kam jinam auta odstavit. Budeme ale muset vymyslet, jaký režim zde zavedeme,“ poznamenal starosta John.

Placení? Vadí nevadí?

Některým lidem se představa, že by měli na novém parkovišti platit, nezamlouvá. „Pokud mám přesednout na veřejnou dopravu, měl bych mít možnost nechat někde zadarmo své auto. Jinak s ním už můžu dojet až do cíle,“ poznamenal jeden z motoristů.

Pro jiné je důležitější, že budou mít vůbec kam vůz odstavit.

„Já těch třicet korun na den klidně dám. Problém je, že teď vůbec nevím, jestli se na velké parkoviště vlezu. Když tam není místo, vlak mi ujede, protože nejbližší místo na zaparkování je od nádraží čtvrt hodiny chůze,“ poznamenal řidič Brzobohatý.

Parkovacích míst u nádraží je nyní velký nedostatek. Řidiči sem míří z širokého okolí a auta nechávají, kde se dá. Nedaleký obchodní dům kvůli tomu před časem instaloval na své parkoviště závory.

Starosta John připomenul, že pro lidé, kteří dojíždí denně do práce, si mohou pro stání u nádraží pořídit roční permanentku za necelou tisícikorunu.

„Jde také o to, že potřebujeme získat na vybudování nových míst peníze. Nejspravedlivější by bylo, kdyby tuto infrastrukturu platili motoristé. Ve skutečnosti na ni město zásadní měrou přispívá, parkovné na investici nevydělá. V Zábřehu budujeme místa například i pro lidi z Jeseníku. My z nich nemáme ani korunu, přesto jsme pro ně vybudovali parkoviště. Pak zpoplatnění význam má,“ dodal starosta John.