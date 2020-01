Přístavba čítá jednadvacet míst v jedno a dvoulůžkových pokojích. Celkem tak komplex navýšil kapacitu na jednačtyřicet obyvatel.

„Součástí prostor je také kuchyň, kterou jsme si celou dobu přáli, a prádelna,“ přiblížil ředitel Domova pro seniory a pečovatelské služby Mohelnice Karel Junek.

Nová část vznikla rekonstrukcí někdejší mateřské školy. Stavební firma dílo prováděla od léta 2018. Dokončení však bylo několikrát odsunuto a závěr celé akce poznamenaly spory mezi stavbaři a městem. Ty budou mít pravděpodobně soudní dohru.

I přes zvýšení kapacity stále někteří lidé na místo v domově pro seniory čekají.

„Převis poptávky stále je. Ještě bychom potřebovali dalších nejméně čtyřicet míst. Do budoucna by bylo možné přistavovat směrem na druhou stranu, teď jsme ale rádi za to, co máme,“ poznamenal Karel Junek.