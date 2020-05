Budova podél Nemocniční ulice zvenčí září novotou. Prakticky hotovo mají stavbaři i v interiéru. V části místností jsou již nastěhované postele a nábytek.

Nový ošetřovatelský pavilon nabídne přes devět desítek lůžek. V přízemí se bude nacházet po deseti lůžkách dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a následné ošetřovatelské péče. Pracoviště doplní ještě desítka lůžek následné ventilační péče. V dalších patrech budovy se bude nacházet ve dvou a třílůžkových pokojích přes šedesát lůžek ošetřovatelské péče.

„Díky celkové plánované kapacitě lůžek, prostorovému uspořádání i přístrojové technologii bude šumperská nemocnice jediným zdravotnickým zařízením na Moravě, které nabídne takto komplexní dlouhodobou intenzivní i ošetřovatelskou péči,“ uvedla mluvčí Nemocnice Šumperk Hana Hanke.

Za 100 milionů

Rekonstrukce starého pavilonu vyšla majitele nemocnice na zhruba sto milionů korun. „Je to druhá největší investice za současného majitele po pavilonu R,“ poznamenala Hana Hanke.

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče je určena pacientům, kteří už nevyžadují akutní péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), ale jejich stav i nadále vyžaduje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči, protože se u nich neobnovila jedna nebo více životních funkcí. Tito pacienti tedy už nemusejí být hospitalizováni na ARO nebo jednotce intenzivní péče (JIP), ale zároveň nemohou být umístěni na klasickém oddělení.

Jde tedy o mezistupeň, kde pacienti dostanou potřebnou péči a zároveň uvolní lůžka ARO pro akutní život ohrožující případy. Zatímco na ARO nebo JIP bývají pacienti hospitalizovaní několik dní, na lůžkách dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče to může být i několik týdnů.

Starý chirurgický pavilon byl původně v majetku Města Šumperk. Chátral přes dvacet let od doby, kdy se začátkem devadesátých let zdejší oddělení přestěhovala do nově postavených budov A a B. Před dvěma lety se majiteli šumperské nemocnice podařilo od města budovu odkoupit. „Jsme rádi, že se nám s městem podařilo dohodnout. Věřím, že svého rozhodnutí nebude litovat,“ řekl už dříve předseda představenstva Nemocnice Šumperk Martin Polach.