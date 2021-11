Díky tomu bude moci v budoucnu nemocnice odoperovat víc pacientů, kteří už dnes kvůli pandemii čekají na zákroky víc než rok.

Petr Fabiánek je sportovec. V jeho aktivitách ho omezovala těžká artróza kyčelního kloubu. První listopadový den podstoupil v Nemocnici Šumperk výměnu kyčelního kloubu. Hned v den zákroku si nejen sedl na posteli, ale postavil se i na nohy.

„Před operací jsem žil v bolestech, nyní se cítím výborně. Po operaci mě překvapilo, že jsem mohl hned chodit. Je to neuvěřitelné, že chůze nebolela. Teď místy chodím skoro bez berlí,“ řekl starší muž čtvrtý den po operaci.

Petr Fabiánek je jedním z prvních lidí, kteří v šumperské nemocnici prošli procesem takzvané Pacientské cesty. Nebýt jí, tak podle primáře ortopedického oddělení Jána Debre leží toutéž dobou v posteli a jen dvakrát denně chodí na krátkou vzdálenost.

„Dnes, čtvrtý den po operaci, je schopen dojít si na toaletu, projít se po chodbě. Rekonvalescence je daleko rychlejší. Cílem není, aby se dostal hned zítra domů, ale pokud by chtěl, má tu možnost,“ řekl.

S projektem Pacientské cesty do Česka přišla společnost B.Braun, s níž šumperská nemocnice dlouhodobě spolupracuje.

„Unikátní projekt spočívá v mnoha krocích, jejichž součástí je výrazné zapojení samotného pacienta do celého procesu už několik týdnů před operací. Součástí projektu jsou také nové léčebné postupy a telemedicína,“ sdělil Alan Munteanu z vedení společnosti.

Nemocnice Šumperk zahájila unikátní projekt Pacientské cesty na začátku září. Za uplynulé dva měsíce se do něj zapojila čtyřicítka pacientů. První z nich už mají operace za sebou.

Mezi nimi i třiašedesátiletá Ludmila Bayerová: „Jsem nadšená. Už jen z toho přístupu, všech informací, které mi nemocnice poskytla i toho, že jsem měla možnost se předem seznámit s ošetřujícím personálem. Díky všem těm informacím jsem věděla, co přesně mě čeká a tím jsem se i uklidnila a zbavila se celkového strachu z operace,“ popsala své zkušenosti.

Projekt Pacientské cesty v sobě zahrnuje čtyři důležité kroky: vzdělávání pacientů, snížení rizika vzniku infekce, včasný začátek pohybu krátce po operaci a cvičení před a po operaci. Už osm týdnů před zákrokem se pacienti setkávají s lékařem, který jim vysvětlí, co se bude do operace a po ní dít.

Pacienti mohou využít informace z brožur, speciálních videí i mobilní aplikace. K dispozici jim je také edukační koordinátorka, které se mohou kdykoli na cokoli zeptat. Zdravotníci pacientům také doporučí pár dní před zákrokem užít přípravky, které mohou výrazně snížit riziko vzniku infekce.

Součástí přípravného procesu je Pacientská akademie, na které se pacienti seznámí se všemi lékaři a zdravotníky, kteří se o ně budou během hospitalizace starat. Dozvědí se také, jak se na operaci připravit, jak správně chodit o berlích či vstávat z lůžka.

Právě časné obnovení pohyblivosti a rychlejší zotavení je klíčovou součástí celého procesu. Protože operatér během operace aplikuje do rány lokání anestetikum, pacient po operaci necítí bolest. Už pár hodin po zákroku se může postavit na vlastní nohy, chodit, zatěžovat nový kloub, zapojovat svaly kolem rány a získat rychleji soběstačnost a sebejistotu pro další rehabilitaci.

„Čekal jsem, že výsledek po operaci bude dobrý. Ale když pacienta postavíte na nohy pár hodin po výměně kyčle a on řekne: ‚Doktore, to je úžasné, stojím a nic mě nebolí,‘ tak to je opravdu skvělý pocit. Navíc je to pro pacienty ohromná motivace pro další dny, kdy bolest postupně přichází a je potřeba rehabilitovat,“ říká primář ortopedického oddělení Nemocnice Šumperk Ján Debre.

Pacientům nový přístup přináší vyšší komfort, méně bolesti, nižší riziko pooperačních komplikaci a rychlejší návrat do běžného fungování.

„Nevymysleli jsme nic nového. Není to žádný převratný implantát, žádné převratné chirurgické techniky. Je to vtažení pacienta do jeho léčebného procesu. Pacient, který přichází poučený, nám velmi ulehčí práci,“ dodal primář

Nemocnici zase projekt umožní provést až o třetinu více operací než dříve. Zcela totiž odbourává nebo výrazně zkracuje pobyt na jednotce intenzivní péče, což je v pandemické době obrovský přínos.

„Díky tomu už nebudeme v případě rostoucího počtu covidových pacientů tak paralyzováni a budeme se moci i nadále plně věnovat plánované ortopedické operativě,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Šumperk Martin Polach.

Kvůli pandemii musela nemocnice odložit přes dva tisíce operačních zákroků.

„I pacienti s nemocnými klouby trpí velkými bolestmi. Pacientům zapojením do procesu se krátí doba hospitalizace z devíti na pět dní, takže budeme moci v budoucnu reálně odoperovat víc pacientů, kteří už dnes na své operace čekají několik měsíců,“ dodal Martin Polach.