O trať do Vidnavy má zájem obec

O železnici do Vidnavy projevila zájem obec Velká Kraš. Na jejím katastru celá lokálka leží. Pokud by trať získala, jednalo by se teprve o druhou dráhu v republice ve vlastnictví místních samospráv.

Správa železnic nabízí k prodeji kromě čtyřkilometrové trati také budovu železniční stanice Vidnava. Ta byla hlavním motivem, proč zastupitelé Kraše koupi podpořili. „Část budovy máme od roku 2006 pronajatou pro muzejní expozici minerálů. Bylo by škoda, kdybychom ji museli vystěhovat. Přes letní sezonu bývá docela navštěvovaná," objasnila starostka Velké Kraše Vlasta Kočí. Ukradené radiátory, zarostlé nástupiště Na lokálce nejezdí vlaky od prosince 2010. Trať je dlouhodobě ve výluce a chátrá. Patrné je to ve stanici Vidnava. Nástupiště zarůstá trávou, řadu oken rozbili vandalové. Z prázdných místností v budově ukradli zloději radiátory, vyteklá voda následně poškodila parkety. Na střeše chybějí některé tašky a do objektu tak zatéká. „Bylo by škoda, kdyby budova spadla a dopadla třeba jako blízká šamotárna. Nápady na její využití jsme schopni vymyslet. Nabízí se řada alternativ. Určitě nezůstane v takovém stavu, v jakém je," ubezpečila starostka Kočí. Správa železnic se pokoušela dráhu v minulých letech prodat několikrát, naposledy loni za 3,6 milionu korun. Nyní cenu snížila na milion sto pět tisíc. „Regionální dráha se sestává z železničního svršku a spodku na trati a ve stanicích, přejezdů, staničního zabezpečovacího zařízení, nástupišť, propustků, zpevněné plochy, rampy, osvětlení a pozemků," uvádí Správa železniční dopravní cesty v dokumentu k veřejné soutěži. Historické vlaky či šlapací drezíny Možností využití lokálky se nabízí několik: od sezonního provozu historických vlaků po provoz šlapacích drezín. Tomu by svědčil rovinatý terén. Konkrétní plány zatím nechtějí představitelé obce předjímat. Pokud by obec dráhu získala, jednalo by se teprve o druhou železniční trať v Česku ve vlastnictví místních samospráv. V současnosti jediná se nachází na druhé straně Jeseníků. Železnice Desná patří Svazku obcí údolí Desné. Podle starostky Velké Kraše je však Svazek v odlišné pozici. „My jsme koncová obec. Ve Vidnavě navíc už dnes není učňovská škola, kam by dojížděli žáci, ani vojenská ozdravovna, z níž jezdily děti na výlety. Autobus navíc staví ve Vidnavě přímo na náměstí. Kdo jede k doktorovi nebo do lékárny, využil by autobus," zmínila Vlasta Kočí.

Autor: Petr Krňávek