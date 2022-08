Že současný senátor za obvod Šumperk a Jeseník stane v čele kandidátky hnutí ANO 2011 ve volbách do šumperského zastupitelstva, oznámil už v květnu.

„Pokud získáme dostatečnou podporu od voličů, jsem připraven přijmout zodpovědnost a vést radnici. I když vím, jak náročná práce to je,“ uvedl tehdy.

Pokud by byl zvolen do zastupitelstva a následně starostou, ocitl by se ve stejné situaci jako jeho předchůdce Zdeněk Brož. I ten po určitou dobu zastával posty starosty i senátora.

Kdo naopak na kandidátce ANO i jakékoli jiné chybí, je místostarosta za tuto stranu Jakub Jirgl.

„Rozhodl jsem se nekandidovat,“ řekl s tím, že pro následující čtyři roky s komunální politikou v pozici zastupitele končí. „Upřímně, nebyl to můj prvotní plán. Nicméně hnutí se ke skládání kandidátky postavilo, jak se postavilo, takže nezbývalo, než to relativně na poslední chvíli respektovat. A protože nerad šiji věci horkou jehlou, tak jsem naznal, že nemám dost času, abych případně sestavil svou kandidátku,“ dodal.

Uskupení Šumperáci vede do voleb Karel Hošek. Ten patřil k lidem, kteří bojovali proti výstavbě marketu Lidl na Šumavské ulici.

Piráty vede v Šumperku do voleb bývalá městská zastupitelka a krajská radní Zdeňka Dvořáková Kocourková. V poslední době vešla v širší známost i díky případu, ve kterém byla obžalována z porušování autorských práv kvůli malování pohádkových postaviček do dětských pokojů. Před několika dny odvolací soud potvrdil, že trestný čin nespáchala.

Nezávislou volbu vede do komunálních voleb zastupitel Martin Kuchtík, sdružení Pro-region a nezávislé lékař Miroslav Borek, uskupení Srdcem pro Šumperk dosavadní starosta Tomáš Spurný, za Rozumné na prvním místě kandiduje současná místostarostka Marta Novotná.

Lídrem ODS je Roman Macek, KSČM Alena Hlavešová, SPD Jaroslava Valoušková a koalice sociálních demokratů, Zelených a nezávislých Jakub Šnapka.

Tradiční Zábřeh

Na zábřežských kandidátkách se objevují tradiční jména. Starosta František John i místostarosta Josef Klimek obhajují za KDU-ČSL, lídrem ODS je Antonín Kapl, Nezávislé volby Zdeněk David, ANO a nezávislých Petr Krmela, SPD Marie Badalová, STAN, Pirátů a nezávislých Vít Komárek.

Levici pro Zábřeh, což je spojení KSČM, ČSSD a nezávislých kandidátů, vede Vojtěch Vydra.

Rovněž v Mohelnici obhajují starosta Pavel Kuba a místostarostka Jana Kubíčková na prvních dvou místech v „dresu“ Mohelnické demokracie.

Uskupení Za naši Mohelnici a přidružené obce vede Tadeáš Bača, ANO 2011 a nezávislé Martin Budiš, kandidátku Společně pro město Luděk Pivoňka, lídrem ODS je Miroslav Hloušek, KSČM Petr Wolf, ČSSD Pavel Němec a KDU-ČSL Martin Bartoš.

Jeseník se šesticí

V Jeseníku kandiduje šest uskupení, což je z větších měst regionu nejméně.

I v Jeseníku současná starostka Zdeňka Blišťanová a místostarosta Tomáš Vlazlo obhajují mandáty z pozice jedničky a dvojky uskupení Jeseník srdcem, do kterého kandidáty nominovala TOP09 a Zelení.

Uskupení Pro Jeseník vede dosavadní místostarosta Václav Urban. Kandidátku Společně, což je spojení ODS a KDU-ČSL, Aleš Suchánek. Nominanti SPD a Trikolóry vytvořili kandidátku Jeseničtí 2022, v jejímž čele stojí zastupitelka Dagmar Ponechalová.

Nezávislé-Jeseník vede Miroslav Táborský. Hnutí ANO se v Jeseníku spojilo se sociálními demokraty, kandidátku vede bývalá starostka Jana Konvičková.