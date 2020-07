Obchodní akademie v Mohelnici se v září 2019 sloučila s nedalekou elektroprůmyslovkou. Pro nadcházející školní rok vypsala spojená instituce výběrová řízení pro obory elektrotechnika a informační technologie. Obor obchodní akademie chybí.

„Obor obchodní akademie už nebude nabízen z důvodu dlouhodobě nízkého zájmu o něj. Na druhou stranu škola se významně zaměří na rozvoj oboru informační technologie a to se zaměřením na oblast programování a databázové systémy a dále na programování, design a virtuální realitu,“ sdělila mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová. Olomoucký kraj střední školu zřizuje.

S využitím budovy obchodní akademie pro středoškolskou výuku hejtmanství do budoucna nepočítá. Pro potřeby střední průmyslové školy je zbytná.

Podle starosty Mohelnice Pavla Kuby se budova obchodní akademie vyklízí a doučí se zde několik stávajících tříd.

„Obor obchodní akademie už v Mohelnici nebude. Je to rozhodnutí zřizovatele, na které má plné právo. Doby, kdy měla zdejší obchodní akademie zvuk a spoustu žáků, jsou pryč,“ poznamenal.

Záchranka, policie či jiná škola?

Město podle jeho slov dostalo nabídku, zda by budovu nechtělo převzít. Nemá však pro ni momentálně využití.

„Budova stojí na výjezdu z města. Navrhoval jsem kraji, ať se zde přestěhuje záchranka. Mohlo by zde být také obvodní oddělení policie, které nyní sídlí v nevyhovujících prostorách; obývá ve městě starou vilu. Po zřízení dálnice se plánovala dálniční policie, které někde musí sídlit. Dálniční a státní policii přestěhovat do jedné budovy, v kombinaci se záchrankou by využití objektu bylo úplně ideální,“ nastínil Pavel Kuba.

Podle kraje existuje několik možných variant, jak s budovou naložit.

„Příkladem je případná potřeba škol zřizovaných Olomouckým krajem, které aktuálně sídlí v prostorách městských budov,“ uvedla mluvčí Eva Knajblová. V městské budově sídlí v Mohelnici krajem zřizovaná speciální škola. Ve hře je podle mluvčí také možnost využití objektu jinou státní institucí.