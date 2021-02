„Ředitelství silnic a dálnic obdrželo tři nabídky na realizaci stavby I/44 Bludov – obchvat. Nejvýhodnější podalo sdružení Strabag a.s. a M - silnice a.s. za 2 323 milionů korun,“ sdělil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Výběrové řízení běželo od poloviny srpna loňského roku. Uchazeči měli nabídky podat původně do začátku loňského října. Kvůli opakovaným dotazům však byl termín prodloužen do 8. února 2021.

Stavba čtyřpruhové silnice první třídy o délce 5,6 kilometrů má stavební povolení. Úsek se nachází v náročném terénu. Překonává železniční trať, řeky Moravu a Desnou. Pětina trasy tak povede po mostech. Čtyřproudá silnice skončí na úrovni šumperské čistírny odpadních vod, odkud auta pojedou po více než kilometr dlouhém přivaděči na kruhový objezd u hřbitova.

Na konci dnešního obchvatu Postřelmova se bude nacházet mimoúrovňová křižovatka. Do ní bude zaústěná nová přeložka silnice I/11. S její stavbou by se mělo začít v roce 2022 a skončit o dva roky později. Rok 2024 je rovněž předpokládaným datem uvedení do provozu obchvatu Bludova. Za tři roky tak zmizí tranzitní doprava z obce Bludov. Ta nyní leží na křižovatce dvou silnic první třídy.