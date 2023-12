Roky očekávaná dopravní stavba na severu Olomouckého kraje je hotová. Ve čtvrtek 21. prosince byl slavnostně otevřen obchvat Bludova. Cestu mezi Šumperkem a Zábřehem zkrátí na šest minut, řidičům bude sloužit od pátečního rána.

První jízda po obchvatu Bludova, 21.12. 2023 | Video: Petr Krňávek

„Stavba znamená významné přiblížení celého Šumperska k centru Olomouckého kraje. Bude to obrovská úleva pro víc než tři tisíce lidí, kteří byli v Bludově a denně čelili dopravní zátěži,“ shrnul ministr dopravy Martin Kupka.

Slavnostního otevření se účastnil i premiér Petr Fiala. Na obchvatu Bludova nebyl poprvé, letos v březnu se účastnil kontrolního dne stavby.

„Po rozhovoru s panem ministrem a vedením Ředitelství silnic a dálnic jsem občanům slíbil, že do konce roku bude nový obchvat otevřen. Mám velkou radost, že tomu tak je,“ řekl.

Obchvat Bludova tvoří pět a půl kilometru čtyřproudé silnice. Severně od Postřelmova začíná soustavou křižovatek, které napojují mimo jiné trasu původní „jedničky“ a obchvat Chromče, tedy přeložku silnice I/11.

Obchvat BludovaZdroj: ŘSD

Čtvrtkilometrovou mostní estakádou překonává trasa obchvatu železnici do Šumperka a do Jeseníku a řeku Moravu.

Mezi Bludovem a Sudkovem obchvat podchází přeložená silnice třetí třídy mezi oběma obcemi. Čtyřproudovka dál pokračuje směrem k Šumperku, kde v úrovni čistírny odpadních vod končí. Na kruhový objezd u krematoria ji napojuje více než kilometrový přivaděč.

„Velmi bych chtěl poděkovat nasazení zhotovitele. Nebyla to vůbec jednoduchá stavba a v posledních měsících si užil své. Celý obchvat Bludova bude zkompletován v příštím roce, kdy zprovozníme stavbu I/11 Postřelmov – Chromeč, která obchází Bludov z jihozápadu,“ řekl ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Davkrát přes trať i přes řeku

Obchvat vede náročným územím. Dvakrát překonává železnici a řeku Desnou. Zhruba pětina hlavní trasy tak vede po mostech.

Při budování násypů museli stavbaři navézt milion kubíků zeminy, dále museli použít padesát tisíc tun cementobetonové směsi, 75 tisíc tun asfaltobetonu a více než šest tisíc tun ocelářské oceli a výztuže. I přesto se podařilo stavbu v ceně 2,3 miliardy korun bez DPH uvést do provozu oproti původním plánu v měsíčních předstihu.

„Slíbili jsme, že uděláme všechno pro to, abychom to do konce roku dokázali. Tento slib se nám podařil. Byla to spoustu víkendů, spoustu přesčasů, zima letos přišla o něco dříve, ale povedlo se to,“ těší Jana Hýzla, technického ředitele firmy Strabag. Ta obchvat stavěla ve sdružení se společností M – silnice.

Obchvat velmi uleví Bludovu. Spolu s obchvatem Chromče, který má být zprovozněn v lednu 2024, z ní vyvede veškerou tranzitní dopravu. Řidiči se také vyhnou Bludovskému kopci, který nechvalně proslul řadou těžkých dopravních nehod.

Aby obchvat Šumperka neusnul

Podle starosty Bludova je obchvat dobrou zprávou pro řidiče, ale skvělou zprávou pro obyvatele Bludova.

„Řidiči se vyhnou Bludovu, kde se tvořily neustálé kolony na křižovatce u zámku. První zmínky o obchvatu padly někdy před třiceti lety, celou tu dobu nám přes Bludov projíždí přes deset tisíc aut denně. Dnešní den je pro nás tudíž opravu výjimečný. Očekáváme, že budeme mít v obci víc klidu, bezpečí a budeme mít čistší životní prostředí,“ sdělil starosta obce Roman Holinka.

I pro Šumperk je obchvat velkou pomocí.

„Je to dobrá stavba pro Šumperáky, kteří jezdí na Olomouc nebo Prahu. Provoz se zhušťuje a Bludov býval ve špičkách ucpaný. Určitě by ale bylo dobře, kdyby se pokračovalo v obchvatu Šumperka. Nyní trasa končí na kruhovém objezdu, jsem zvědavý, co se zde bude dít, abychom tu nebyli jak v Olomouci před Globusem, kde se doprava štosuje. Musíme zvýšit úsilí, aby obchvat Šumperka neusnul,“ uvedl starosta Šumperka Miroslav Adámek.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje obchvat Šumperka v delším časovém horizontu. „Aktuálně na stavbu zpracováváme technickou studii,“ poznamenal Radek Mátl.