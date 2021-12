Jaké investice máte za sebou v letošním roce?

Zahájili jsme rozsáhlou rekonstrukci požární zbrojnice. Bude trvat do jarních měsíců roku 2022. Smyslem je vybudovat kompletně novou střechu, která byla v havarijním stavu, a nové půdní prostory. Ty umožní ubytování pro požární sport, který je v Bludově na velmi vysoké úrovni. Máme mistry světa, republikové, krajské šampiony. Pořádají se tu i setkání juniorské reprezentace, k tomu by měly mimo jiné ty vestavěné prostory sloužit. V přízemí, kde se nachází naše tři hasičské vozy, se uskuteční kompletní rekonstrukce podlah. Součástí akce bude také rekonstrukce sušárny hadic. To je z hlediska objemu finančního největší akce. Je k ní devadesátiprocentní dotace z národních peněz.

Letos jsme rozjeli i rekonstrukci dvou významných místních komunikací. Ulici Na Hradě ještě letos dokončíme, komunikaci Ermisovu posuneme do roku 2022, protože součástí této akce bude vykácení stromů, které narušují statiku stávající komunikace. Do toho vstupují lhůty kácení. Toto je druhá finančně největší akce roku, finále bude mít na jaře roku příštího.

Postupnou proměnou prochází i střed obce, poslední novinkou je zřízení venkovní galerie.

Významná akce letošního roku je zvelebení středu obce v lokalitě křižovatky u zámku. 25 září jsme zde otevřeli novou venkovní galerii Adolfa Kašpara věnovanou našemu rodákovi, významnému malíři a ilustrátorovi. Náklady byly zhruba milion korun. Provoz galerie byl zahájen výstavou černobílých impresních fotografií Ivana Fíly.

Proč se rozhodli venkovní galerii vybudovat?

Důvodem nebyla jen galerie samotná, ale i komunitní setkávání. Galerie se nachází v místě, kde rostou dvě lípy vysazené k padesátému výroční vzniku republiky. Dnes mají 53 let. Kolem nich vzniklo posezení a dokonce i poležení. Chtěli jsme mít takové místo setkávání a okořenit ho kulturou. Předpokládám, že výstava se minimálně dvakrát do roka obmění.

Na galerii bychom chtěli v příštím roce navázat a pokračovat ve vylepšování středu obce. Na protější straně komunikace byl na původní místo vrácen památník Adolfa Kašpara. Jeho okolí bychom chtěli dotvořit vhodným inventářem pro odpočinek, posezení.

Lidé si oblíbili Vlčí důl, obec do něj zainvestuje

Pak už bude zbývat jen z centra dostat pryč auta. I to by se mělo během pár let povést.

Třetího šestý jsem poklepával základní kámen při oficiálním zahájení stavby obchvatu Bludova. Těch 36 měsíců bude stavba trvat. Chodím na kontrolní dny a mám radost, jak se stavba ve velkém rozjela. Každý projíždějící si musí všimnout, že se staveniště před očima mění. Našlápnuto je dobře. Stavba má 21 stavebních objektů. U přemostění bude doba výstavby delší, ale věřím, že lhůtu dodrží. Vznikne obchvat včetně spojky na Chromeč. Dnes po silnici I/11 jezdí podle sčítání dopravy pět tisíc aut, po I/44 deset tisíc, od zámku na Šumperk tedy patnáct tisíc vozidel. Očekávám, že pak to spadne na řekněme tři, tři a půl tisíce s tím, že bude vyloučena nákladní a tranzitní doprava. Silnice první třídy se stanou třetími třídami a budou pod Olomouckým krajem. Jedničky půjdou po obchvatu. Se zklidněním, které nastane, počítá i galerie Adolfa Kašpara. Střed obce bude přívětivější setkávání, odpočinku, kulturním akcím.

V Bludově si s automobilovou dopravu užijete své. Stříháte metr, kdy bude obchvat hotový?

Opakovaně říkám, že stavba obchvatu je velký dluh vůči obyvatelům obce na hluku, prašnosti, klidu. Metr stříhat je asi předčasné, ale vyhlížíme to s velkou nadějí na zklidnění života v obci.

Jak Bludov ovlivňuje samotná stavba?

Bludova, kterému bude nejvíc pomoženo, se stavba týká málo. Více trpí sousední obec Sudkov, kdy mají stavbu někteří lidé doslova za okny. My to máme odkloněné až za železniční tratí, což je od středu obce víc než kilometr. Přes nás jezdí doprava na staveniště, ale zase jen po jižní straně obce. Jde hlavně o ulici 8. května od bludovského mlýna po křižovatku u Panny Marie a pak zejména o spojku na Sudkov, ulici Nádražní. Tam už byl i statik u jednoho domu.

Jaké investice obec chystá v příštím roce?

Tou největší bude nový chodník podél silnice první třídy od křižovatky na Sudkov směrem na Postřelmov. Je vyprojektován, stavebně povolen. Už jsme podnikli nezbytnou konzultaci na Státním fondu dopravní infrastruktury, od něhož bychom chtěli získat dotaci. Je to investice, která je dlouhodobým dluhem vůči lidem bydlícím na dolním konci. Doufám, že ho v příštím roce postavíme, náklad se bude šplhat k jedenácti milionům korun. Bude tam nové veřejné osvětlení, nový přechod pro chodce.

V roce 2022 předpokládáme poměrně velké investice do rekonstrukce naší oranžerie.

Na severu Moravy vybudovali tropický ráj

Můžete přiblížit, o co se má jednat?

Budova je památkově chráněna, sídlí v ní Obecní lesy Bludov, je v ní i prodejna květin, zeleniny, v září letos jsme tam otevřeli novu kavárnu. Investice v roce 2022 půjdou do obnovy jižní stěny. Nově se bude uchycovat prosklenná část. Instalovány budou i žaluzie. Chtěli bychom okolí oranžerie zpříjemnit. V okolí kavárny jsou stolky, aby bylo možno posedět venku. Je tu tradice vánočních trhů, které jsou situovány do části severně před oranžerii. Podle návrhu projektanta bychom chtěli větší část toho pozemku zpevnit, aby byly vhodné pro vánoční trhy nebo venkovní posezení.

Chystáte se i nějak jinak zvelebovat okolí zámku?

Je dlouhodobý tlak na rekonstrukci chodníku z parkoviště před oranžerií směrem k zámku a přes park do lesoparku Gryngle. Na to navazuje naučná stezka do bludovské stráně, na rozhlednu Brusinka. Byla by to investice do cizího majetku, park i zámek je Mornstein – Zierotinů. Pokud se dohodneme s památkáři a s Mornstein – Zierotiny na daru, byl by v přírodním materiálu zrekonstruován hlavní přístup do parku. Je požadavek, aby byl z parkoviště přístup pro maminky s kočárky. Dnes jsou tam klasické schody.

Chystáte něco pro mladé lidi?

Chceme rozšířit stávající hřiště poblíž zámku za zámeckým rybníkem. Dnes je tam hřiště pro malé děti do šesti let, máme tam volné prostranství, kde bychom chtěli udělat hřiště pro náctileté. Lezeckou stěnu, lanové centrum, případně další prvky. V příští roce do sportu a pohybu chceme masivně investovat. Covidová pauza rok a půl měla vliv na to, že mládež přestala sportovat. Vedle zrekonstruovaných kabin na fotbalovém hřišti chceme udělat nový skatepark pro náctileté. Snad ještě letos podepíšeme smlouvu s tím, že by ten skatepark měla firma dokončit a předat do 30.8. příštího roku.

Tradici má koupaliště Vlčí důl. Jaké s ním máte záměry?

Chtěli bychom po drobných krocích postupně pokračovat v rekonstrukci prostoru Vlčího dolu. Naše přírodní koupaliště poslední roky získává opět na oblibě. Někteří lidé už netouží po chlorované vodě v bazénech. Investujeme jednak do postupné rekonstrukce hotelu Vlčí důl. Od letošního roku tam byli po více než patnácti letech první ubytovaní. Chceme navrátit život i do restaurace v přízemí, kde bychom chtěli postupně dobudovat kuchyň. Na přírodní koupaliště máme zpracovaný a s občany vydiskutovaný záměr, jak bychom ho chtěli postupně zvelebovat. Do toho mimo jiné zapadá stálé pódium. Od letošního roku tam stálo pódium provizorní. Život se na koupaliště vrací, je tam spousta kulturních akcí, pódium by tam našlo opodstatnění. Doufám, že se v příštím roce podaří postavit pódium betonové, které by bylo součástí areálu natrvalo.

Jak bude do budoucna řešen provoz ubytování a gastročásti?

My máme ji v dlouhodobém pronájmu. Řadu let si to pronajímá Pavel Hegedüs. Myslím, že spolupráce je dobrá, Pavel Hegedüs k tomu místu má velmi blízký vztah, i té problematice rozumí. Jsme před prodloužením smlouvy.

Koupaliště Vlčí dům je celoroční záležitost. Je tu silná enkláva otužilců, jen v Bludově okolo deseti lidí, kteří chodí celoročně. Když přijde Silvestr, na memoriálu bludovského otužilce Jaroslava Špičky je ve vodě padesát lidí a na břehu pět set. Jsme rádi, že tato tradice tady je a chceme tomu jít naproti.