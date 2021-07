V pátek 16. července dopoledne konstrukce naproti novému autobusovému nádraží ukrývala dvacítku bicyklů. Stejný počet kol byl tou dobou zamčený u stojanů, které se nachází o pár desítek metrů dál, v ulici 17. listopadu naproti budově železniční stanice.

Využití cyklověže začalo růst v poslední době. Redaktor Deníku její oblibu mezi uživateli sleduje delší dobu. Například v půli května do ní kola uschovávali jen jednotlivci.

„Mám kolo za pětadvacet tisíc, moji známí mívají i mnohem dražší. Takové nechcete zamknout na půl dne někde ke stojanu na ulici, kde mu ho někdo ukradne nebo poničí. Proti tomuhle riziku je pětikoruna, kterou za schování kola v cyklověži chtějí, nic,“ poznamenává Jan Procházka.

Cyklověž má kapacitu 118 kol, z toho šestnáct dětských. Stejných zařízení jsou po republice instalovány dvě desítky. Nejbližší se nachází v Moravské Třebové, Přerově, Pardubicích či Hradci Králové. Jejich využití se velmi různí. Zatímco v šumperském bylo v pátek 16. července odpoledne pro dospělá kola volných 85 míst, v moravskotřebovském 93, v přerovském 50 a například v Třinci jen 23.

Pořízení a instalace šumperské cyklověže vyšla na zhruba třináct milionů korun. Výrobce, firma Systematica, na svém webu uvádí, že provoz zařízení stojí do deseti tisíc korun měsíčně. Spotřeba elektřiny je kolem dvou tisíc, datové připojení vyjde zhruba na šest stovek. Podle výrobce dokáží výnosy z provozu cyklověže v některých městech pokrýt náklady na údržbu. Je to však v případech, kdy jsou vysoce využívané.

Jak cyklověž vlastně funguje?

S bicyklem cyklista přijede ke vstupu a najede s ním do koleje. Stiskne tlačítko a vyzvednete si lístek s čárovým kódem. Systém věže následně kolo „spolkne“ a uloží do prázdného místa. Pětikorunu za den člověk zaplatí až při vyzvednutí kola, pro které potřebujete lístek s kódem.

Cyklověž je vybavena samoobslužným skladovacím systémem. Jde v podstatě o průmyslového robota, který plní funkci moderní kolárny. Uvnitř cyklověže na kolo neprší ani se na něj nepráší, celou dobu je sledováno kamerovým systémem. Cyklisté mohou ve věži společně se svým kolem uložit i cyklistické doplňky, bagáž, dětskou sedačku, přilbu nebo tašku s nákupem na řídítkách. Úschovna funguje nepřetržitě po celý rok.

Podle vedení města má cyklověž cílit především na lidi, kteří každý den dojíždějí za prací.

„Na nádraží přijedou na kole, které odloží do cyklověže a do práce se pak vydají vlakem nebo autobusem,“ nastínil šumperský místostarosta Jakub Jirgl. Úschovu kol mohou využívat také turisté, kteří přijedou do Šumperku s kolem a mají zájem si pěšky projít město.