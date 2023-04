Jednu z nich si před deseti lety vyhlídli Silvie Svatá s manželem. Tehdy z kaple svatého Josefa zbývaly jen pobořené obvodové stěny. A to bylo kromě pár kousků zdiva také to jediné, co zbylo ze zaniklé sudetské osady Annín u Kobylé nad Vidnavkou asi dvacet kilometrů od Jeseníku.

„Když máme nějaké volné peníze, vrážíme je do kapličky. Ale až dokončíme podlahu, možná už to prohlásíme z naší strany za dostatečné,“ rozvažuje žena.

Obnova kaple svatého Josefa v zaniklé sudetské osadě Annín na Jesenicku.Zdroj: Spolek pro obnovu kaple svatého Josefa

V obnovené kapli pořádají výstavy obrazů, zpívání koled nebo také setkání rodáků z okolí. „Přijel i jeden německý rodák přímo z Annína. Šlo o dojemné setkání. Když tu byl v šedesátých letech, zjistil, že osada zcela zanikla, a odvezl si z ní na zahradu kámen. Nyní poprvé zažil, že ho tu někdo aktivně vítá,“ líčí Svatá.

Jako by se v krajině něco uzdravilo

Dávat většinu peněz do ruiny kapličky v pusté krajině dává Svaté smysl. „Nedělám to ani kvůli zachování minulosti, ani kvůli budoucnosti, aby po mně něco zbylo. Dělám to pro přítomnost, baví mě to. Spojilo to spoustu lidí dohromady,“ vysvětluje.

Kaple také přinesla nový cíl pro návštěvníky. „Najednou mi každý druhý člověk říká že je to jeho oblíbené místo, kam o víkendu chodí,“ popisuje se Svatá.

Nicméně se setkala i s názory některých místních, že dřív měli klid a nyní sem bude pořád někdo chodit. „Ostatně i my si teď s manželem říkáme, zda nekoupíme pozemek v úplně jiné zaniklé vesnici, když jsme chtěli tu samotu,“ usmívá se předsedkyně.

Podle Hradila jsou lidé na Jesenicku zvyklí na klid, neboť oblast leží daleko od velkých měst. „Dnes už je Jesenicko profláklejší. Ale nutně to nemusí souviset s obnovou památek v krajině. Lidé více utíkají z měst do hor. Tento trend se prohloubil hlavně za covidu. A někdo, kdo tu chtěl bydlet na samotě, to může hůře snášet,“ vypráví.

Tomáš Hradil, předseda Hnutí Brontosaurus Jeseníky.Zdroj: DENÍK/Petr Krňávek

Šéf Hnutí Brontosaurus Slezsko vidí v obnově zaniklých památek rovněž péči o historii. Pro člověka je podle něj důležitá, protože mu dává rozhled a souvislosti. „Obnova památek pozvedá krajinu a také vztah lidí k okolí. Když nějaké místo obnovíme, úplně se rozzáří. Jako by se v krajině něco uzdravilo,“ uzavírá.