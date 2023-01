„Dnes je tradice kostel nebo krematorium. Do krematoria všichni přijdou v černém, obřad trvá dvacet minut, je tam najatý řečník a lidem se tam chodit nechce. Myslím, že i to vede k tomu, že obřadů posledního rozloučení v Česku ubývá. Lidé se smrti bojí a setkání s ní v krematoriu je tak skličující, že se toho raději vzdávají a poslední rozloučení vůbec nechtějí dělat,“ říká Miroslava Zagozdová.

Obřady na přání

Alternativou jsou pohřební obřady na přání. „Odehrávat se mohou v přírodě. Lidé tam nemusí přijít v černém, na rituálu spolupracuje rodina, tvoří příběh zemřelého a pak se i aktivně účastní obřadu. Pozůstalí mohou vzpomínat, zasmát se. Není to strojených dvacet minut v černém, ale uvolňující rituál v přírodě,“ popisuje obřadnice.

Smrti se mnoho lidí bojí úplně nejvíc. Možnost, že by člověk mohl zemřít, vyvolává až paniku. „A přitom smrt je daná věc. Čím víc se jí lidé bojí a nechtějí o ní mluvit, tím více paradoxně nežijí. Bylo to vidět při covidu. Lidé se tak moc báli, že seděli zavření doma. Nikdo nežil, aby neumřel,“ glosuje obřadnice, která má ve čtvrtek 19. ledna na téma posledních věcí člověka přednášku na zámku Třemešek.

Mnozí o smrti nemluví

Mnozí lidé proto o smrti vůbec nemluví. Když někdo zemře, říkají o něm, že odešel nebo že spí. „Bojí se, že když budou o smrti mluvit, tak ji přivolají. Myslím, že je za tím hlavně strach z toho prožitku, protože když nám někdo umírá, nejvíc cítíme sami sebe. Bojíme se setkat se svými emocemi, bojíme se smutku, plakat. V dnešní době nikdo moc neukazuje emoce, lidé mají masky a tváří se navenek šťastně. Uvnitř sebe se ale bojí života, kterým jsou naše emoce, prožívání radost, smutek i bolest. Lidé se místo prožívání vnitřního života vrhají do prožitků venku a sebe sama odmítají,“ vypráví Miroslava Zagozdová.

Obřad posledního rozloučení je podle jejích slov důležitý hlavně pro rodinu zemřelého. „Rodina má možnost poskládat jeho příběh, je to poslední příležitost, kde se všichni můžou sejít. A když tam každý vloží tu svou vzpomínku, tak se ten příběh poskládá a ožije. Zjistíme například, že někdo viděl toho zemřelého jinak než my. A u společných vzpomínek a sdílení se mohou pozůstalí zasmát nebo poplakat,“ říká.

Místo, které měl zesnulý rád

S životem zemřelého může korespondovat i obřad posledního rozloučení. Konat se může na místě, které měl zesnulý rád nebo bylo pro něj či rodinu důležité. Prakticky kdekoli. „Může to být třeba u nich na zahradě, v oblíbené hospůdce nebo u rybníka, když byl zemřelý rybář. Na místě, kde ožije jeho jedinečný příběh,“ popisuje podobu posledního rozloučení, která bývá v Evropských státech už poměrně běžná.

Pokud obřad posledního rozloučení pozůstalí neuspořádají, stále jim něco chybí. Příběh zemřelého se neukončil. „Je to i neúcta k tomu zemřelému. Pozůstalí si neuvědomují, že obřad rozloučení a odpuštění potřebují hlavně oni sami. Je to nesmírně důležité. V jejich životě pak může zet nějaká díra, vyvolá to různé pocity a emoce a oni neví, k čemu ji přiřadit, proč se tak cítí. Když naopak ten obřad proběhne dobře, může to být osvobozující zážitek. Pokud při něm prožijí emoce, může to být paradoxně jeden z nejhezčích zážitků, který kdy zažili. Odcházejí smířeni, léčení bolesti započalo,“ uzavírá Miroslava Zagozdová.