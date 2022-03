Turisté se nebes dotknou na jaře. Nejdelší visutý most světa má Dolní Morava

/FOTOGALERIE/ Kdo by se za atrakcí zvanou visutý most vydal do světa, zřejmě by prohloupil. Nejdelší visutou lávkou se totiž chlubí Česká republika. Více než 730 metrů dlouhý most už nyní stojí na Dolní Moravě. Podívejte se na něj na fotografiích držitele prestižní ceny Czech Press Photo Michala Fanty.

Údolí na Dolní Moravě už doplnil visutý most. Je zřejmě nejdelší na světě. | Foto: Michal Fanta