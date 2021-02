„Test jsme provedli u více než dvou desítek zaměstnanců polikliniky, kteří již měli obě dávky vakcíny. Tedy by měli být plně chráněni. Ve všech případech jsme zjistili protilátky proti spike proteinu v množství přes 250 U/ml, což je vynikající výsledek. Dokázali jsme si, že očkování funguje velice dobře,“ sdělila Deníku Sylva Adamovská, vedoucí Oddělení klinické biochemie a hematologie olomoucké polikliniky SPEA.

Protilátky vyšetřovali novou metodou už po první dávce očkování. V některých případech ukázala hodnotu 40, u někoho i 70.

Novinku chce laboratoř od 1. března nabídnout veřejnosti.

Test však cílí pouze na jeden ze čtyř hlavních proteinů koronaviru, spike protein.

Vakcíny aplikované v Česku fungují tak, že mRNA nese pokyny k výrobě specifického proteinu, spike protein, který je na povrchu viru Covid-19. Výrobci Comirnaty i Moderny deklarují účinnost 95 procent po druhé dávce, což zvyšuje imunitní odpověď a je pravděpodobné, že bude trvat delší dobu.

„Lidé po očkování musí být vyšetřeni cíleně touto metou. Aby nebyli zklamaní, že po vakcinaci nemají žádné protilátky. Bylo by to vinou nesprávně zvolené metody vyšetření, která tyto protilátky nezachytila, protože to neuměla,“ vysvětlila Adamovská.

Zdravotníci na poliklinice nezaznamenali po očkování proti Covid-19 žádné závažnější komplikace. Po první dávce je většinou trochu bolela ruka.

„U druhé dávky se vyskytly viditelnější reakce: teplota, zvýšená únava. Netrvaly však déle než jeden den,“ informovala vedoucí laboratoře

„Očkování vřele doporučujeme! Jakmile budou mít lidé postupně možnost získat vakcínu, neměli by váhat. Je to jediná cesta, jak se dostat z velmi závažné situace a postupně se navracet k normálnímu životu,“ apelovala na všechny, kteří zlehčují nákazu koronavirem a předem odmítají vakcínu.

Něteří po covidu neměli protilátky

Poliklinika od loňského podzimu nabízí vyšetření protilátek proti N (nukleokapsidovému) proteinu viru SARS-CoV-2. Pro upřesnění koronaviry mají zakódované čtyři strukturální proteiny: hrotový (S), obalový (E), membránový (M) a nukleokapsidový (N).

Test směsi protilátek typu IgG a IgM z krevního vzorku si již nechalo udělat přes 5,5 tisíce zájemců.

Lidský organismus si obvykle po třech až pěti dnech nakažení koronavirem začne vyrábět protilátky typu IgA a IgM, následně za dva až tři týdny protilátky typu IgG. Ty pak přetrvávají v řádu měsíců.

„Zájem o vyšetření protilátek typu IgG a IgM je od podzimu obrovský a výsledky jsou velice zajímavé. Například u pacienta, který prošel prvním testem vloni v květnu, jsme před pár dny zjistili, že protilátky proti N proteinu má stále,“ uvedla Sylva Adamovská.

„Řada lidí, která prodělala Covid-19 a měla i silné klinické příznaky, naopak neměla vytvořené protilátky. Dostali malou virovou nálož, imunita zareagovala na sliznicích a nepodstoupila dále do krve, protilátky se nemohli vytvořit. Někteří lidé nemusí mít protilátky vůbec, ale mají aktivovanou takzvanou buněčnou imunitu,“ popisovala jiná zjištění, která průběžně reportovala v rámci studie imunologům v Ostravě.

Překvapení: Neočkovaný jako očkovaní

Další zajímavý výsledek přinesla vyšetření protilátek u zdravotníka, který nevěděl, že covid prodělal.

Nejenže měl vysoké množství protilátek proti N proteinu a v rámci pilotního testování protilátek proti hrotovému spike proteinu v laboratoři zjistili, že má i tyto protilátky.

„Nebyl očkován. Hodnotu měl stejnou, jako zdravotníci po druhé dávce vakcíny,“ uvedla Sylva Adamovská.

Pozitivních, tedy s prokázaným titrem protilátek, je podle vedoucí laboratoře z dosavadních více než 5,5 tisíce vyšetření více než 60 procent výsledků.

Cena? Do čtyř stovek

Oddělení klinické biochemie a hematologie SPEA Olomouc chce i nadále nabízet obě metody vyšetření protilátek.

Neočkovaní zájemci mohou využít oba testy, tedy vyšetření spike i N proteinu, přičemž za novinku, včetně odběru vzorku žilní krve, zaplatí necelé čtyři stovky a za test protilátek proti N proteinu viru o stovku méně. Pro očkované je vhodná pouze dražší novinka.

„Můžeme ujistit, že účtujeme opravdu minimální částky, které nám pokryjí náklady. Chceme, ať je vyšetření dostupné co největšímu počtu lidí a je možnost provést co nejmasovější kontrolu protilátek,“ dodala vedoucí laboratoře.