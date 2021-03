„Přišlo jedenáct plat Pfizeru. Mimořádná dodávka, o polovinu vyšší než dlouhodobě plánovaná, a dorazila Moderna z minulého týdne. V příštím týdnu už to tak nebude,“ mírnila přehnaný optimismus krajská koordinátorka očkování a současně primářka Oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová.

Očkovací centra v nemocnicích, kam teď proudí zejména senioři 80+ a pedagogové, díky mimořádné dodávce vakcíny Comirnaty vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer, v tomto týdnu navyšují kapacitu. „Moderna míří do Jeseníku a Šumperka,“ uvedla. Celkem 3500 dávek.

Praktici: Lidé nám děkují

V tomto týdnu se do očkování v kraji zapojilo dalších 28 praktických lékařů, kterým již druhý týden putuje vakcína od firmy AstraZeneca. Přiděleno mají pro tento týden 2800 dávek.

„Pro příští týden to bude 22 balení (celkem 2200 dávek – pozn.red.) a zase jdou všechny praktikům,“ sdělila krajská koordinátorka.

Praktici dostávají po 100 dávkách na ordinaci. Tento týden se očkuje například v Náměšti na Hané, Nákle, Uničově či ve Městě Libavá.

„Já jsem očkovala první tři dny v březnu. Nyní nemám šanci. Dáváme těm, kteří čekají ve frontě,“ popisovala situaci na Olomoucku Věra Katzerová okresní předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro dospělé.

Vakcíny si praktici rozdělují podle počtu zájemců očkování a vzdálenosti od očkovacího centra.

„Na očkovacích dnech je vidět, kdy očkujeme my. Počty v kraji stoupnou nahoru. Můžeme s očkováním hodně pomoci. Bohužel vakcíny je omezené množství a musíme ji přidělovat postupně,“ líčila krajská předsedkyně praktiků Jarmila Ševčíková.

Praktici poukazují na počáteční komplikace v distribuci vakcíny do ordinací.

„Firma jede ráno do Nákla, pak se vrací do Brna a v deset večer doveze vakcínu do Senice na Hané,“ kroutila hlavou Katzerová. „My to bohužel nemáme šanci ovlivnit,“ povzdechla si.

O očkování je mezi seniory 80+ a 70+ v ordinacích velký zájem.

„Lidé chodili na minutu přesně, byli vděčni za očkování, děkovali nám. Byla to jedna z těch nejsvětlejších chvilek za rok s covidem,“ svěřila se Věra Katzerová.

Tisíce naočkovaných v domovech mají efekt

V Olomouckém kraji výrazně pokročilo očkování v pobytových zařízeních sociálních služeb. Celkem 5200 lidí. Všichni už dostali první dávku a aplikace druhé se již dokončuje.

„Je předpoklad, že do konce příštího týdne budou i druhé dávky dokončeny,“ sdělil Deníku Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana pro sociální oblast.

Ve středu již začala vakcinace zájemců z prvního domu s pečovatelskou službou – tedy seniorů v nájemním bydlení.

V domovech pro seniory je již patrný efekt očkování proto koronaviru. Počet nákaz se snižuje – z 5200 jsou to nižší desítky - a průběhy infekce jsou podle dosavadních zkušeností u seniorů lehčí.

„Co je důležité, že nám klesají statistiky nákaz u 80+. Je vidět, že se křivka ohýbá směrem dolů, počty klesají,“ poukázal náměstek Slavotínek.

Obě dávky? Zatím přes 17 tisíc lidí

To potvrzují krajští epidemiologové.

„Počty případů pozitivně testovaných osob v kategorii 65+ k počtu celkově pozitivně testovaných v Olomouckém kraji klesají?“ řekla Deníku v minulém týdnu Andrea Škurková z protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

V Olomouckém kraji bylo do čtvrtečního večera podáno 58 051 dávek vakcín proti Covid-19, obě dávky má 17 325 lidí.

Pro srovnání Zlínský kraj zatím naočkoval 46 510 dávek, Plzeňský 53 565, Královéhradecký 51 833 a Pardubický 39 587. Vede Praha s 192 366 dávkami, druhý je Jihomoravský kraj, kde do čtvrtečného večera píchli 113 691 dávek.