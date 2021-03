Prvních 30 seniorů ve věku nad 80 let dostalo v Olomouckém kraji vakcínu proti koronaviru v ordinaci svého praktického lékaře. Očkování v sobotu ráno spustila lékařka v Bohuňovicích na Olomoucku. V prvním březnovém týdnu zahájí vakcinaci praktici zejména na Šumpersku a Jesenicku. Dostanou celkem 500 dávek.

První očkování v ordinaci praktika v Olomouckém kraji, Bohuňovice, 27. února 2021 | Foto: Deník / Daniela Tauberová

„Říkala jsem, ať to dají mladším, ale sestřička a dcera mě přemluvily. To víte, že jsem ráda. Vakcíny je málo, je to vzácnost. Jiná ochrana není,“ děkovala za první dávku očkování třiadevadesátiletá Aurélie Balášová z Bohuňovic.