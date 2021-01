Jako první dostanou vakcinu lidé v domově pro seniory v Tovačově.

Zájem tam projevila drtivá většina klientů.

Mobilní týmy z Fakultní nemocnice v Olomouci, které dorazí na místo, mají vakcínu aplikovat 188 zájemcům - 113 klientům a 75 zaměstnancům.

Podle ředitelky zařízení Lenky Olivové je nálada těsně před spuštěním očkování optimistická.

„Jsme připraveni a klienti jsou za to rádi. Na 113 seniorů, což je drtivá většina, projevilo vůli, a věří, že jim očkování pomůže. Zatím nevíme, co nás čeká, protože jsme první v kraji, ale věříme, že to zvládneme hladce,“ řekla.

Domov pro seniory v Tovačově přišel na řadu jako první, protože zde nebyla tak velká nemocnost jako v jiných zařízeních na Přerovsku.

„Covid i u nás dvakrát prošel, ale není to tak vysoké číslo. Z důvodu preventivní opatrnosti jsme požádali i o stanovisko lékaře, a pokud klientovi očkování nedoporučí, budeme to ctít,“ poznamenala.