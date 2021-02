Lenka Bazgerová může kompletní vakcinaci proti Covid-19 prokázat kartičkou na svém jméno s poznačenými daty aplikace jednotlivých dávek a šarže. K čemu však tato „průkazka“ a budoucí oficiální doklad o očkování proti Covid-19 vlastně je? Že jde o velice citlivé téma, potvrzují i slova pětačtyřicetileté pracovnice SeniorCentra SeneCura, jedné ze zhruba 4200 osob v Olomouckém kraji, která již dostala obě dávky vakcíny.

„Ano, mám kartičku v peněžence, že jsem plně chráněna proti covidu. Kromě toho mě hřeje hezký pocit, že jsem udělala maximum pro ochranu našich seniorů. Jinak nic. Dodržuji všechna pravidla a nařízení jako lidé, kteří ještě naočkováni nebyli," svěřila se.

„Ale já nejsem zastáncem toho, aby mě tato kartička zvýhodňovala. Vakcíny je nedostatek a někteří lidé ani nemohou být naočkováni kvůli svému onemocnění,“ poukázala.

Výhody pro naočkované? Diskriminace

Sympatická aktivizační pracovnice, která vytváří program pro klienty a snaží se vnést do jejich života v domově více dobré nálady a pohody, nijak neskrývala, že dlouho přemýšlela, jestli se má nechat naočkovat. Nezastírala ani počáteční obavy z nové vakcíny.

„Převládla povinnost ochránit seniory, se kterými jsem denně v kontaktu. Během týdne se postupně setkám se všemi našimi klienty. Věřím našim lékařům a moderní medicíně a na základě toho i vakcíně. V tuto chvíli je to jediná cesta, jak tuto škaredou pandemii, která mi vzala několik velmi blízkých lidí, snad porazíme,“ vysvětlila motivaci.

I když by se díky očkováním navozené imunitě vůči novému koronaviru ráda co nejrychleji vrátila do normality, cestovala, zašla do kina, nesouhlasí s tím, aby „druhoočkovaní“ lidé mohli požívat nějaké výhody.

„Zavánělo by to diskriminací, a to si rozhodně nepřeji,“ uzavřela Lenka Bazgerová.

Spíše chránit, než povolovat

Otázka dokladu, „očkovacího pasu“ je podle odborníků, které Deník oslovil zatím spíše předčasná. Vakcíny je nedostatek a do proočkovanosti alespoň 70 procent dospělé populace chybí měsíce. Pozornost specialistů i politiků se nyní soustředí na nakažlivější mutace.

„V tuto chvíli je těžké rozhodnout, do jaké míry bude imunita po očkování a jak dlouho. Počkala bych,“ reagovala v souvislosti s mutacemi krajská koordinátorka očkování Jarmila Kohoutová.

Potvrdila, že naočkované po druhé dávce vakcíny může zaskočit, že nemohou to či ono, jak bylo předem podle odborníků dost nešťastně „slibováno“.

„Mohou cítit zklamání, ale nelze nic podcenit. Jsme na začátku. I okolní země se chovají obdobně, spíše se chrání, než by v tuto chvíli něco povolovaly,“ dodala Kohoutová a apelovala, aby i lidé po druhé dávce vakcíny dodržovali základní pravidla proti šíření infekce - 3R.

Do letadla s průkazem

Podobně to vidí i ředitel Vojenské nemocnice Olomouc, který povzbuzuje, aby se lidé nechali naočkovat proti Covid-19, jakmile k tomu dostanou příležitost. Aktuálně se očkují zejména senioři ve věku nad 80 let, domovy pro seniory a zdravotníci.

„Udělali všechno, co udělat mohli, byli velmi zodpovědní vůči sobě a okolí. Zbytek je jen na tom, jak bude vakcína úspěšná zejména vůči mutacím,“ uvedl Martin Svoboda. „ I já se budu přimlouvat za to, aby naočkovaní drželi 3R: rozestupy, roušky a ruce,“ doplnil ředitel.

Časem se podle Martina Svobody dá očekávat, že letecké společnosti podmíní vstup na palubu „očkovacím průkazem“.

„Známe to všichni v rámci cestovní medicíny. Nikdo se nediví tomu, že při cestě do některé destinace musí mít očkování například proti žluté zimnici,“ poznamenal.

Některé země mimo EU již uvažují o zjednodušení vstupu do země cizincům, kteří mají v peněžence doklad o očkování proti Covid-19.