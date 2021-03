Zajišťovala donášku jídla i léků, zásobovala Zábřežany rouškami, nyní testuje obyvatele města a okolí na covid. Cenu města Zábřehu za rok 2020 obdržela zábřežská Charita. Ocenění převzal ve středu 24. února její ředitel Jiří Karger, kterého doprovázely kolegyně Eva Pecháčková, Zdeňka Hrubá a Pavla Žváčková.

Předání Ceny města Zábřehu na zábřežském zastupitelstvu v únoru 2021. | Foto: Deník / Petr Krňávek

„Něco z toho, co se v uplynulém roce stalo, člověk vytěsní, protože to nejsou pěkné vzpomínky. Něco byly náročné situace. Na druhou stranu máme ve městě vzácné lidi, kteří nám pomáhají i těžké a mimořádné situace zvládnout. Děkujeme za toto ocenění. Jsme jím posíleni do dalších aktivit, které budou potřeba,“ řekl ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger.