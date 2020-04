Radní v Šumperku rozhodli prominout nájemné všem živnostníkům podnikajícím v městských prostorách, kteří kvůli vyhlášení nouzového stavu museli zavřít své provozovny. Ti, kteří mohou mít otevřeno, mají padesátiprocentní slevu na nájmu. Krok se týká čtrnácti provozoven, celková výše odpuštěného nájemného činí zhruba sto padesát tisíc korun.

„Toto opatření se zatím týká měsíce dubna, pokud bude potřeba, městská rada své rozhodnutí rozšíří na delší období. Je nám jasné, že malí podnikatelé naši podporu potřebují,“ uvedl starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Většina provozoven sídlících v budovách města je uzavřena. Otevřeny zůstaly pouze dvě, které se však kvůli zákazu volného pohybu lidí potýkají se značným poklesem tržeb. Od pátku 27. března otevřela na základě zmírnění restrikcí jedna další provozovna.

V Zábřehu ulevili deseti subjektům

V Zábřehu radní v pondělí odsouhlasili těm podnikatelům a živnostníkům, jejichž činnost epidemie omezila, odpuštění nájemného za duben. Faktury za březen mají posunutou splatnost. Úleva se týká necelých deseti subjektů.

„Není to velký počet. Hodně podnikatelů je v nájmu u soukromníků, ti to musí tuto záležitost řešit s vlastníky. My podnikatelům ulevujeme, chceme jim pomoci překlenout těžké období a chceme je podpořit. Je i v našem zájmu, aby živnostník nezkrachoval a zůstal u nás v nájmu,“ objasnil František John.

V Jeseníku budou o úlevách radní jednat první dubnové pondělí. Samospráva už od některých nájemníků eviduje žádosti.

„Jsou to jednotlivci. Nechtěli bychom zavádět plošné odpouštění nájmů. Odpouštění není úplně jednoduché, v některých případech máme uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Chceme vycházet vstříc individuálním žádostem, pokud bychom usoudili, že nájemné by bylo pro podnikatele likvidační. Nechtěli bychom, aby kvůli nájmu někdo skončil,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

V pomoci živnostníkům a malým firmám činí kroky i vláda. Podnikatelé si však stěžují na příliš složitou administrativu nebo komplikovanost pravidel, kvůli čemuž pomoc velkou část potřebných mine. Stát v reakci na kritiku slíbil úpravu podmínek.