V České republice v úterý narostl počet potvrzených případů o 212, nejvíce od 28. června, a počet aktuálně nakažených poprvé překonal hranici pěti tisíc. V Olomouckém kraji je situace klidná.

Ministerstvo zdravotnictví již dříve vydalo pokyn nemocnicím, aby se připravovaly na možnou druhou vlnu. „Ano, pokyn je vydán. Termín pro zajištění ochranných pomůcek činí tři měsíce, do konce srpna kvůli cenové hladině a dostupnosti, a Fakultní nemocnice Olomouc jej splní,“ sdělil Deníku mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Největší nemocnice na střední Moravě ujistila, že stejně jako celé české zdravotnictví, by nyní případnou druhou vlno zvládla.

Situace podle fakultní nemocnice nevyžaduje, aby zřídila infekční oddělení, které nemá. V rámci Olomouckého kraje je podle odborníků postačující kapacita v prostějovské nemocnici.

„Pokud jde o koronavirovou infekci, zde je problém hlavně s nejtěžšími pacienty, kteří stejně nejsou hospitalizovaní na infekčních odděleních, ale na těch nejspecializovanějších jednotkách intenzivní péče,“ připomněl mluvčí.





Poučení z chyb a nedostatků

Na možné zhoršení epidemiologické situace Covid-19 na podzim, případně i dříve, se chystá i Vojenská nemocnice Olomouce.

„Využili jsme poznatky našich zdravotníků, kteří se starali celý duben o pacienty s covidem a zapracovali je do vytvořených provozních plánů a epidemiologických rozvah. Všichni potvrdili připravenost znovu se této náročné činnosti dobrovolně zhostit, což je úctyhodné,“ ocenil ředitel nemocnice Martin Svoboda.

Armádní zdravotníci rovněž prověřili u olomouckých ženistů možnosti opětovné výstavby odběrových stanů. „Nebyl by to problém,“ sdělil ředitel. Podle něj se všichni snažili poučit z chyb a nedostatků při přípravě lůžek pro infekční pacienty. „Připraveni jsme jistě lépe,“ ujistil Svoboda.

V nemocnici rovněž probíhá zaškolování všech zdravotníků kolegy, kteří pečovali o pacienty s nákazou novým koronavirem. Stejně tak lékaři připravili pro své kolegy o tomto novém onemocnění aktuální přednášky s praktickým zaměřením.

„Máme vynikající klinickou farmaceutku, která sleduje poslední poznatky o nemoci a spolupracuje při organizaci lékových zásob. Zásoby materiálu máme dostatečné na nejméně dva měsíce ostrého covid provozu při co největším zachování běžné činnosti nemocnice,“ popisoval ředitel vojenské nemocnice.

Připravujeme se na to horší

Zdravotníci nepředpokládají, že by byl znovu vyhlášen nouzový stav v České republice, což s sebou nese předpoklad menší pružnosti dodávek ochranných pomůcek a dalšího materiálu. Proto je nezbytné mít dostatečnou rezervu.

Pokud by si to situace vyžádala a znovu byl aktivován Krizový štáb Olomouckého kraje, vojenská nemocnice by se jeho práce spolu s ostatními nemocnicemi opět účastnila. Podle ředitele se spolupráce nemocnic regionu velmi osvědčila.

„Věříme, že eventuální druhá vlna bude mírná, ale připravujeme se tak, jako by měla být horší. Je naší devizou, že někteří naši kmenoví zdravotníci mají vlastní bezprostřední zkušenost s péčí o pacienty s covidem, což je výhoda k nezaplacení a upřímně řečeno, mnoho nemocnic v republice ji nemá,“ dodal Martin Svoboda.