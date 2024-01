Které krajské silnice letos opraví na Šumpersku a Jesenicku? Tady je přehled

Kompletní oprava silnice z Hanušovic do Kopřivné a z Růžového údolí do Svébohova na Šumpersku, dlouho očekávaná druhá etapa rekonstrukce průtahu Skrbení na Olomoucku či průtah obcí Želeč na Prostějovsku. Také opravy mostů v Libině nebo Paloníně. To jsou jen některé z plánovaných rekonstrukcí krajských vozovek a mostů pro letošní rok. Kde ještě se letos řidiči dočkají vylepšení poničených silnic?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Těsně před vánočními svátky byla po rekonstrukci otevřena opravená silnice v Dlouhé Loučce na Olomoucku | Foto: Olomoucký kraj

Na schváleném seznamu investičních akcí je například léta vyhlížená rekonstrukce zbývající části průtahu obcí Skrbeň na Olomoucku, která by měla přijít krajskou pokladnu na 15 milionů korun. V obci už opravu vyhlížejí. Šantovka 2, koupaliště, Smetanka... Jaké stavby letos čekají Olomouc a okolí „Letos se má opravovat úsek od železničního přejezdu směrem k dálnici. Olomoucký kraj bude platit rekonstrukci vozovky, částečně také přispěje na chodníky a dešťovou kanalizaci. Zbytek nákladů, zejména na veřejné osvětlení, ale i na zbývající část chodníků a dešťové kanalizace, uhradí obec,“ popsal starosta Lukáš Ruffer s tím, že se počítá také s novými parkovacími zálivy. Trať v Brněnské i cyklostezka do Topolan. Kde bude Olomouc investovat Zmíněný úsek frekventované silnice je podle něj ve špatném technickém stavu už delší dobu. „Zároveň tam bohužel není kde zaparkovat a tak lidé stojí na silnici. Po opravě povrchu a také díky novým zálivům by se měl průjezd obcí podstatně zlepšit. Rekonstrukce je plánovaná snad už patnáct let. Pak už by v obci neměla být žádná vozovka v havarijním stavu,“ dodal starosta. Na Olomoucku se vylepšení silnic nižších tříd dočkají také v Charvátech nebo Horce nad Moravou. VIDEO: Nová čtyřproudovka do Jeseníků otevřela, takto se po ní jede Na Prostějovsku se počítá například s opravou průtahu v obci Želeč. Na Šumpersku bude největší investicí rekonstrukce silnice druhé třídy z Hanušovic do Kopřivné, která má stát okolo 40 milionů korun. Kromě sedmi silnic třetí a druhé třídy bude letos Olomoucký kraj investovat také do oprav pěti mostů. Investice do silnic - III./ 4466 – druhá etapa opravy průtahu Skrbení – 15 milionů korun - III./43511 – průtah Čertoryje (místní část obce Charváty) – 14,5 milionu korun - III/4465 - Horka nad Moravou – náměstí Osvobození – 13,5 milionu korun - III/43310 – průtah Želeč – 41 milionů korun - II/446 – Hanušovice – Kopřivná – 40 milionů korun - III/31532 – Růžové Údolí – Svébohov – 35 milionů korun - kruhová křižovatka Slatinice – Větřák – 10 milionů korun Investice do mostů - most č. 4367-1 – Penčice – 6,5 milionu korun - most č. 43724-1 – Dřevohostice – 7 milionů korun - nový most č. 36635-4 - Čechy pod Kosířem – 15,5 milionu korun - most č. 4444-1 – Palonín – 22,5 milionu korun - most č. 446-021 – Libina – 9 milionů korun korun (Zdroj: Olomoucký kraj)

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu