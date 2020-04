„Máme pro vás nová přesná data. Díky mravenčí, pečlivé práci našich kolegů se podařilo upřesnit počty nakažených po obcích s rozšířenou působností (ORP). Čísla po okresech jsou od počátku zcela přesná a správná. Data po ORP (obce s rozšířenou působností) upřesňujeme, někdy se totiž může stát, že čísla za ORP jsou připsána pod okresní město, tak jak to požaduje metodika ministerstva zdravotnictví,“ stojí v prohlášení, které se v sobotu 25. dubna objevilo na webu krajpomaha.cz.

Zároveň s touto informací se v kolonce ORP Hranice prudce zvýšil počet pozitivně testovaných. Nově jsme podle krajské statistiky na třiceti nakažených. Ještě před týdnem mi přitom na dotaz, jak je možné, že u Hranicka jsou evidováni pouze dva pacienti, a zda by nebylo dobré se nad těmito statistikami zamyslet, odpověděla kancelář hejtmana toto.

„Na základě informací Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje uvádíme počty potvrzených nakažení podle obcí s rozšířenou působností (ORP), nikoli pouze po okresech, jak to bývá jinde zvykem. Vámi zmiňované přehodnocení způsobu informování by znamenalo sdělování těchto počtů právě pouze po okresech, jak je to všude jinde, tudíž by čísla z Hranicka byla zahrnuta pod okres Přerov. Prioritou je pro nás co nejlepší informovanost občanů, proto upřednostňujeme určení počtů ve vztahu k ORP,“ napsala manažerka komunikace kanceláře hejtmana Eva Knajblová.

Měsíc a půl se nedalo číslům věřit

Takže, když si přeložíme tuhle úředničinu do běžného jazyka. Měsíc a půl byla čísla za jednotlivá ORP v Olomouckém kraji vlastně špatná. Olomoucké hejtmanství se přesto holedbalo tím, že jako jediný kraj v republice poskytuje informace nejen po okresech, ale i po větších městech. To však (možná) skutečně dělá až nyní.

Krom toho se nabízí ještě jedna otázka. Jak je možné, že tedy ostatní kraje přístup k těmto detailnějším informacím nemají, a pouze Olomoucký kraj ano? (kra)

Do ORP Hranice spadají tyto obce: Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Špičky, Střítež nad Ludinou, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky