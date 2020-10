Olomoucký kraj zalila červená, vir se šíří komunitně

Do červené zóny na covidovém semaforu Česka byl přesunut už i Olomoucký kraj. Důvodů, proč je ve třetím stupni pohotovosti, je podle epidemiologů několik. Vedle masivního nárůstu případů, které již nejsou primárně koncentrovány do okresu Olomouc, je to zejména fakt, že v regionu dochází ke komunitnímu šíření viru. Pak je to také výskyt nákazy v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a zdravotnických zařízeních.

Aktualizovaný semafor. Olomoucký kraj byl přeřazen do červené - třetí stupeň pohotovosti. | Foto: MZČR