Průměrná týdenní incidence na 100 tisíc obyvatel se v pátek zvýšila na hodnotu 2 069 potvrzených případů, přičemž relativní pozitivita indikovaných testů za posledních sedm dní dosahovala hodnoty 43,6 procenta. Odhad R byl v Olomouckém kraji 1,55.

„Epidemiologická zátěž stoupla ve všech věkových kategoriích. Nejvyšší počet nově zachycených nákaz je stále mezi mladistvými ve věku 16 až 9 let a dětmi ve věku 12 až 15 let. Ve věkové kategorii nad 65 let přibylo za sledované období 524 osob s pozitivním výsledkem testu na Covid-19,“ sdělila mluvčí.

KHS řešila výskyt nákazy ve 291 školách a školských zařízeních Olomouckého kraje, kde skončilo v karanténě 74 tříd. Zcela uzavřeno bylo v pátek v kraji 11 škol.

Masivní šíření infekce se začíná projevovat v nemocnicích. Nárůst počtu hospitalizovaných ale není vzhledem k vysokým denním přírůstkům nijak dramatický, stále platí, že omikron většinově nezpůsobuje závažnější průběh.

„Nárůst pacientů s onemocněním Covid-19 zaznamenávají všechny nemocnice AGEL Středomoravské nemocniční (Prostějov, Přerov, Šternberk), ve kterých je aktuálně hospitalizovaných 42 pacientů. Před týdnem jich bylo 27,“ sdělil v pondělí dopoledne mluvčí Agelu Adam Knesl.

Nemocnice AGEL Přerov eviduje 20 covidových pacientů, kdy jsou 3 ve vážném stavu, z toho 2 na umělé plicní ventilaci.

V Nemocnici AGEL Prostějov pak zdravotníci pečují o dalších 19 nemocných, jeden vyžaduje podporu UPV.

Tři pacienty s koronavirem pak má Nemocnice AGEL Šternberk. O pacienty s covidem pečuje také Nemocnice AGEL Jeseník, aktuálně jich je zde 7.

Hygienici znovu apelují na osobní odpovědnost každého při dodržování základních hygienických pravidel. „Každý, kdo se necítí dobře, by měl omezit své kontakty a nechat se preventivně vyšetřit na nejbližším odběrovém místě, a tím zabránit případnému šíření nemoci,“ připomněla Markéta Koutná.