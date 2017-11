ON-LINE: Setkání s hejtmanem řeší problémy Olomouckého kraje

Hejtman k problematice odlehlejších lokalit kraje: Stálo by za úvahu vytvářet zde pobočky škol. Lidé by zde mohli studovat a pak v těchto regionech rovnou zůstat a působit. Co je ale konkrétně důležité třeba pro Jesenicko, které se stále vylidňuje, je zřízení sítě vysokorychlostního internetu, pomocí níž se dá pracovat i na místě pro firmu sídlící kdekoliv ve světě. Další důležitá možnost podpory je existence nižšího stupně vzdělání, než je třeba maturita. Pokud studenti nedosáhnou na vyšší stupeň vzdělání, tak nejsou nic. Měli by mít možnost získat třeba titul ošetřovatel a pak směřovat případně k vyššímu stupni vzdělání.