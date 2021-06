Jakými investicemi letos vaše obec žije?

Každý rok se snažíme udělat opravu dílčího úseku komunikace. Byl tu obrovský dluh. Obec vznikla oddělením od Mikulovic v roce 1990 a komunikace tu byly ve špatném stavu. Bylo to asi šest a půl kilometru cest a prakticky každý metr potřeboval úpravu. Řešíme to po etapách, jeden z úseků přišel na řadu letos. Největší akce letošního roku a možná i za dobu, co jsem starostou, je rekonstrukce mostu do Širokého Brodu.

Ten leží na obecní silnici?

Ano. Krajská komunikace vede z Písečné na Novou Ves. Ten most je už téměř stoletý, betonový, obloukový. Je to věc, která aktuálně běží. Zatím se konstrukce očesávala, nyní práce přechází z destrukční do konstrukční fáze, kdy se sanují a opravují konkrétní místa. Je to pro nás velká věc, dlouho jsme se k tomu odhodlávali, tři roky trvalo vyřízení stavebního povolení. Betonový obloukový most býval i v Širokém Brodě. Vypadal opticky stejně jako ten náš. Když bylo v roce 1938 sudetské povstání, Československá armáda ho odpálila. Chceme tuto událost, stejně jako osvobození v roce 1945, připomenout. Na našem betonovém obloukovém mostě by se měla 4. září uskutečnit bojová ukázka.

Mezi Hradci a Novou Vsí máte železniční zastávku, kterou půlí silnice. Zastavují zde v současnosti vlaky?

Jezdí tu čtyři páry spěšných vlaků. Ke cti kraje slouží, že ačkoli je to spěšný vlak, zastavuje i v maličké obci. Beru to jako jednu z důležitých věcí. V jedné době byla představa, že tu spěšné vlaky zastavovat nemají. Zastavování vlaků přerušili, pak se znovu obnovilo. Dobrá dopravní dostupnost autobusy i vlaky je jeden z důležitých faktrorů, díky kterým obec neskomírá. Vybaveností se naše obec těm v okolí nemůže rovnat. Do Jeseníku je to ale jen patnáct minut, v blízkém údolí Bělé jezdí autobusy na hlavní přepravní trase. Plus máme vlak a autobus do Nové Vsi.

Obec tvoří dvě vesnice. Hasiče máte v Hradci i Nové Vsi?

Je jen jeden sbor. Je tam teď i někdo z Hradce, ale většinou v něm byli Novovesáci. Spojená obec vznikla uměle při zavedení obecního zřízení v polovině 19. století, kdy se administrativně spojily do té doby samostatné osady. V minulosti byl dokonce i záměr, že na kraji Nové Vsi směrem k Hradci postaví novou školu i s obecním úřadem. Byla snaha obě sídla trochu propojit, ale nikdy k tomu nedošlo. Postavila se nová škola na opačném konci Nové Vsi, navštěvovaly ji jen novoveské děti a děti z Františkova. Děti z Hradce chodily dál do Širokého Brodu. Novovesáci jsou dodnes přifařeni do Mikulovic, Hradečáci do Širokého brodu. Různé jsou i hřbitovy. Obě vesnice se nikdy nepropojily.

Dnes by to možné nebylo?

Mezi Hradcem a Novou Vsí je navržen koridor přeložky silnice první třídy. Má ochranné pásmo na každou stranu dvě stě metrů. Ta část není zastavitelná. Celá čtvrtina katastru obce je zablokovaná. Je to jako kanál Dunaj-Odra-Labe. Cesta, o které víme, že nikdy nevznikne, je na ní několik mostů, křížení železnice v Písečné, v Jeseníku tunel, pod Sedlem tunel. Stát na to nemá, ale záměr blokuje propojení obou sídel.

A jak fungujete dohromady lidsky, když zůstanete navždy odděleni geograficky?

Nejsem původně místní, dívám se na to trochu s nadhledem. Říkám, že je to jak ty třenice v devadesátých letech Česko pomlčka Slovensko. My jsme Hradec pomlčka Nová Ves. Platí, že musíme trochu vyvažovat. Když se postavilo hřiště v jedné části obce, muselo se postavit i ve druhé.

S katastrem Nové Vsi sousedí letiště. Jak s ním místní žijí?

Pro Novovesáky je to citlivá věc. Tím, že je tam rekreační a často víkendový provoz za pěkného počasí, tak letadla létají, když jsou lidé venku. Novovesáci pro to nemají pochopení. V Hradci jsou už letadla ve větší výšce, člověk se se zájmem podívá, že něco letí. Pro přespolní je to turistický bod, je to jeden z mála důvodů, proč lidé do naší obce přijedou.