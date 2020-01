Cestu kolem světa mohli v sobotu 11. ledna absolvovat milovníci tance v Zábřeze. Pořadatelé z místního Dechového orchestru jim k tomu přidali cestovní pas a pořádnou dávku světových melodií.

Hudební ples v Zábřehu 2020 | Foto: Deník / Vladimíra Bartoňová

„Třemi hudebními tělesy a rautem v ceně se od začátku snažíme dokázat, že i s minimálními náklady lze dělat kvalitní zábavu. Potenciál i nápady na to máme a ochotu rodin všech členů zapojit se do přípravy také. Každý rok jiné tematické zaměření už je pouze příslovečnou třešinkou na našem plesovém dortu,“ zhodnotil za pořadatele Pavel Zubík v roli italského bosse, který svůj převlek dovedl k dokonalosti kravatou s potiskem not.