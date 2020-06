„Bydlela u potoka, tekl jí kolem zahrady. Šla se podívat, jak stoupla voda. Ve chvíli, kdy vstoupila na kraj potoka, se pod ní utrhl břeh a spadla do vody. Tak nám to popsal její manžel. Varoval ji, aby nechodila k vodě tak blízko. Létá tu vrtulník s termovizí a snaží se ji najít, ale zatím neúspěšně,“ řekl v pondělí 8. června po osmé hodině ráno starosta Oskavy Stanislav Hýbner.

Vesnice o třinácti stovkách obyvatel v údolí stejnojmenné říčky leží na hranici okresu Šumperk. Její obyvatelé se probudili do rána, které odkrylo rozsah škod po večerní průtrži mračen.

„Škody jsou velké. Místní říkali, že padesát let toto nepamatují. Hrozí podemletí jednoho domu, v Bedřichově nám to odneslo most na hlavní silnici do Rýmařova. Spousta lidí má vyplavené sklepy, někteří i obytné místnosti. Do obytných prostor se voda dostala tak v padesáti domech,“ odhadl starosta Hýbner.

Povodeň se obcí prohnala po bouřce, která Uničovsko část Šumperska zasáhla v neděli vpodvečer.

„První hlášení jsme měli v osm hodin. Lidé volali, že jim stoupá řeka a voda bude u nich brzy v domě. Řekl jsem jim, ať volají linku sto padesát. A za hodinu už voda tekla po celé vesnici. Kolem půlnoci začala hlavní vlna opadávat. Kulminace nastala kolem desáté, jedenácté hodiny,“ popsal starosta Hýbner.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje zaznamenal během noci z neděle na pondělí téměř sto šedesát událostí, z toho padesát na Šumpersku. Kromě pohřešované seniorky z Oskavy je již potvrzená jedna další oběť povodně.

Mezi nejvíce postižené obce patří Šumvald a jeho místní část Břevenec, Uničov a jeho místní část Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka.

„Voda na mnohých místech dosahovala přes metr vysoko. V těchto obcích hasiči evakuovali asi třicet lidí a zachránili dalších třicet obyvatel. Některé z nich vyprostili ze zatopených automobilů, některé vytáhli z vody potom, co je strhnul proud, a nemohli se dostat z vody do bezpečí. Další pak vyvedli z ohrožených domů,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.