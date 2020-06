U domu rodiny Maškových se přes silnici žene proud vody. Vyvěrá pod vraty sousedů a přes zahradu se vrací do strouhy.

„To je z potoka a okolních luk. Koryto je ucpané. Budou sem posílat bagry a dávat to nějak dohromady. Dvůr, garáže, všechno je zlikvidované,“ říká Michal Mašek.

Pohroma se do vesnice přihnala během pár desítek minut.

„Auta jsme zachránili na poslední chvíli. S dvěma fordy odjížděl mladý, s posledním autem už měl problémy projet. Odjel a už se nedostal do baráku. Psi naštěstí mladí zachránili tím, že je dali do kotelny. Tady je to škaredé, ale nahoře je to ještě horší,“ ukazuje proti proudu vody.

První barák to chytil natvrdo

Obraz zkázy se otvírá o několik desítek metrů výše. Koryto Březového potoka se ucpalo a proudy vody zalily zahradu protějšího domu. Živel ji zanesl desítkami centimetrů bahna a valounů, které pohřbily trojici aut. Pod jedním z nich si voda našla novou cestu.

„Nahoře u penzionu se koryto ucpalo. Asi dvacet metrů je zanesené kamením a blátem. První barák to chytil natvrdo. Koryto není možné pročistit, kráčející bagr se tam nedostane. S chlapama jsme tam udělali hráz, aby to těm lidem neteklo úplně k autům a do baráků. Půl potoka se nám podařilo nasměrovat zpátky do koryta,“ říká starosta Sboru dobrovolných hasičů Nemrlov Jiří Valouch starší.

Vše začalo v neděli před osmou hodinu večer velkými přeháňkami.

„Kolem deváté to zhrklo. Z kopců nad barákama, z luk a pastvin šly potoky vody. Po celé téhle straně. A pak přišel ještě příval řekou,“ popisuje.

V pondělí dopoledne on a jeho kolegové zejména čerpají sklepy.

„Za horním Moravolenem je v jednom baráku auto utopené v garáži. Tam jsme jako první poslali kluky, kteří přijeli ze Šumperka. Jsou tu profesionální hasiči i ze Zábřehu, dvě auta a kontejner s čerpadly z Jeseníku,“ poznamenává.

Místní dobrovolní hasiči se od nedělního večera nezastavili. „Je nás tu asi deset. Já to ani přesně nemám spočítané. My jsme se od večera ještě nesešli,“ dodává.

Pátráni po ženě, kterou vzal proud

Říčka Oskava tvoří osu stejnojmenné vesnice. Voda strhla břehy, pod Bedřichovem podemlela most, který se propadl. Dravý proud odnesl i čtyřiasedmdesátiletou seniorku. Pátrání po ní trvalo celý den.

„Pátrací akce bohužel zatím nebyla úspěšná,“ řekla v pondělí po 17. hodině mluvčí policie.

Proud naopak přinesl nánosy bahna, kamení, trávy a dřeva. Jeden takový odstraňoval z lávky naproti své bytovce Marek Bartošík.

„Bylo to nachytané na zábradlí a udělalo to hráz. Voda tekla přes to,“ ukazuje na hromádku dříví a kulatiny u cesty.

„Tady chlapovi shodila voda stolařskou dílnu. Podemlela základy, propadla se podlaha, všechny mašiny sjely do té díry a potok je vzal. Ponk našli až u obecňáku,“ popisuje.

Velkou vodu zažili v Oskavě v letech 1997 a 2001.

„V devadesátém sedmém se koryto naplnilo vodou, ale nepřineslo to žádný nepořádek. Když jsem tehdy chtěl vidět povodeň, musel jsem si pustit televizi. Teď jsme ji tu měli doopravdy,“ uzavírá.