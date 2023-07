Před půlstoletím byly na úzkokolejce Osoblažce poprvé nasazeny vagony řady Balm. Z devíti těchto úzkorozchodných vozů, které byly na Osoblažce dislokovány, dnes už mají České dráhy k dispozici jen dva. Navzdory věku z kategorie veteránů září novotou. České dráhy investovaly do revizí a obnovy vozového parku na Osoblažce přes deset milionů korun.

Fanoušci Osoblažky dokonce doufají, že dvacetikilometrová trať by se kolem roku 2030 mohla prodloužit o dalších 10 kilometrů, aby úzkorozchodné vlaky dojely až na polské nádraží Racławice Śląskie.

Šlo o náročnou zakázku, protože v celé republice je takových vozů už jen pár. Opravárenské dílny se s takovou retro zakázkou setkávají jen výjimečně. Nadále pokračuje modernizace druhé lokomotivy ČD, která je na Osoblažce potřebná kvůli stabilitě provozu. Aspoň jedna záložní lokomotiva v depu je nezbytná pro pravidelný každodenní provoz.

„Uskutečnili jsme komplexní obnovu na voze číslo 901. Obnovu provedla dceřiná společnost Českých drah DPOV ve svém závodě v Nymburce. Jednalo se v podstatě o unikátní ruční kusovou práci, protože v celé republice je takových vozů už jen několik kusů a dílny se s nimi setkávají jen výjimečně,“ potvrdil Michal Kraus, místopředseda představenstva ČD a náměstek generálního ředitele pro servis.

Menší, kratší a užší než jiné vagony

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti DPOV Jiřího Jarkovského vůz z osoblažské úzkokolejky představoval pro dílny zajímavou výzvu.

„Museli jsme mu přizpůsobit na míru prakticky všechny postupy i samotné pracoviště, kde oprava probíhala. Vůz je mnohem menší, kratší a užší než obvyklé vagóny, o které pečujeme. Zcela atypické jsou podvozky nebo kola. Na voze jsme kromě základního rozsahu obnovy provedli opravu zkorodovaných částí skříně a dveří, její lakování a kompletní výměnu monobloků dvojkolí. Tento vůz prošel v minulosti také dílčí modernizací, při které byly dosazeny nové podlahy, potahy sedaček, informační systém a systém napájení elektrickou energií,“ popsal omlazující kúru vagonu Balm v Nymburce Jiří Jarkovský.

Investice mají zachovat provoz na Osoblažce

Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah je přesvědčen, že tyto investice jsou nezbytné pro zachování provozu na Osoblažce.

„Osoblažka představuje jedinečnou úzkorozchodnou dráhu v naší republice a tím přispívá k rozvoji turistiky a celého regionu. Už v lednu jsme na dráhu vrátili do provozu motorovou lokomotivu 705.913 a osobní vůz číslo 905, který zůstává v „retro“ stavu a může být v budoucnosti využíván pro nostalgický provoz. Do opravy všech vozidel pro Osoblažku jsme tak investovali už více než 10 milionů korun. Díky tomu jsou všechna tři vozidla po obnově vyššího stupně připravena na další provoz po dobu dalších minimálně deseti let při dodržení plánu periodické údržby a obnov,“ doplnil Jiří Ješeta z Českých drah.

Oprava lokomotivy nabírá zpoždění

Kompletní opravu a modernizaci další lokomotivy 705.914 zajistí společnost CZ LOKO. Lokomotiva v rámci oprav obdrží nový dieselový motor nebo řídicí systém. To umožní zajistit další provoz lokomotivy po dobu minimálně jedné dekády. Původně se měla na Osoblažku vrátit už v červenci, ale při opravách tak starých lokomotiv nikdy není nouze o technické komplikace. „Podle aktuálních informací od dodavatele by měla být modernizace lokomotivy dokončena s větším zdržením na podzim letošního roku,“ doplnil mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Parní i motorové lokomotivy, skutečné i virtuální

Kromě ČD využívají Osoblažku také Slezské zemské dráhy k nostalgickým jízdám s parní lokomotivou. Shodou okolností je jejich „Pivní vagón“ s občerstvením ještě o tři roky starší než samotná trať Osoblažka.

"Naše úzkokolejka je dostupná také jako program ke stažení do železničního simulátoru Train Simulator. Můžete se tak z pohledu strojvedoucího projet v motorové lokomotivě a odvézt si tak svůj virtuální vlak

Za vytvořením tratě stojí Jan Nejedlo," doporučují Slezské zemské dráhy fanouškům Osoblažky s tím, že tu virtuální mají k dispozici ke stažení na railworks-honzova-dilna.webnode.cz.