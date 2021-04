S ovocnými víny začal pár z Jesenicka experimentovat v roce 2011.

„Přečetli jsme si o šípkovém, že ho přirovnávají k portskému. Tak jsme to zkusili a chytlo nás to. Dávali jsme ochutnat známým a všichni říkali, ať do toho jdeme,“ říká Šárka Vybíralová. V roce 2014 se šípkové víno objevilo na pultech obchodů.

Zezačátku dvojice sbírala šípky poblíž České Vsi. Dnes by nestačily keře v širokém okolí. Jen sušených šípků na roční produkci v České Vsi spotřebují dvě tuny. Většinu vín vyrábí z ovocných šťáv. Ani je nebylo jednoduché sehnat.

„Ty stoprocentní, čisté. Většinou bývají smíchané s jablkem nebo něčím jiným, kvůli ceně,“ poznamenává Šárka Vybíralová.

Když se řekne ovocné víno, většina lidí si vybaví vlastní experimenty s „rybízákem,“ který kvasili v demižonu na skříňce v kuchyni.

Největší zájem je o šípkové

Černý rybíz českovesští přidali do sortimentu až nedávno. Dnes kromě šípkového, o které je zájem největší, vyrábí i borůvkové, datlové, jahodové, malinové, meruňkové, rakytníkové, švestkové, višňové víno. Dále rakytníkové z dubového sudu, šípek v kávě a šípek v čokoládě.

V Českoveské provozovně je aktuálně cítit hlavně to šípkové, víno prý totiž voní hlavně na začátku kvašení. Celý proces od čerstvé šťávy po hotový nápoj trvá nejméně devět měsíců, zpravidla déle. Podnikání s vínem tak svědčí dlouhodobé plánování. Jak se ale dá plánovat v době opakovaných uzávěr ekonomiky a společenského života?

Držela nás zahradní centra

„Nás to ovlivnilo jen v začátku, loni na jaře. Nejhorší byl březen až květen dál už ne,“ vzpomíná Roman Šerák.

„Držela nás zahradní centra. Bývají většinou v Čechách. Jsou to velká květinářství, která prodávají i doplňkové zboží jako čokolády, vína, dárkové věci. My celkově vína zavážíme hlavně na jih a na západ, na východ moc ne. Do Polska zatím nevozíme, ani jsme tam nikoho neoslovovali,“ dodává Šárka Vybíralová.

Lidé podle jejich slov očekávají každý rok novinku v sortimentu. Letos přidali ledový šípek z dubového sudu. A vzhledem k situaci také nápoj na posílení imunity Pro-immunity. Koncentrát se má pít ráno a večer na lačno, vždy po jedné polévkové lžičce. Má totiž pořádný říz. „Je v něm křen, česnek, zázvor, cibule, citron, med a jablečný ocet,“ vyjmenovává Roman Šerák.

Novinky partnerská dvojice testuje nejprve na sobě a poté na rodině. „Vždycky se všechno chytlo. Zatím jsme neměli výrobek, který by se nechytil, poznamenal.

Víno se chytlo i v Lidlu

Za rok zdejší výrobnu opustí dvacet tisíc půllitrových lahví. „Loni jsme dodávali do Lidlu v celé republice a mělo to velký úspěch,“ poznamenává Roman Šerák.

Třeba na farmářských trzích ale dvojice své produkty neprodává.

„Museli jsme to stopnout, už jsme to nezvládali. V té době jsem ještě chodila do práce, přes týden jsme byli ve výrobě, o víkendech na trzích, do toho ještě rozvozy. Bylo toho moc,“ objasňuje Šárka Vybíralová.

Dvojice na všem okolo výroby vín pracuje sama. Od jejich kvašení po stáčení, návrhy etiket a rozvoz. Zaměstnance přibírat nechce.

„Chceme to nechat ve stavu, abychom to zvládli sami. Naplňuje nás to a máme svůj klid. V rámci toho, co tvoříme, chceme mít pohodu. V této době by zaměstnanci znamenali starosti navíc. A hlavně nevíme, co bude. Takto máme zodpovědnost sami za sebe. Když je potřeba, tak se uskromníme,“ uzavírají Šárka a Roman.