Pacienty ošetřoval přes padesát let, nyní odchází do důchodu

Po třiapadesáti letech končí v Javorníku lékař Stanislav Fritz. Praktik, který ošetřoval celé generace pacientů, odchází ke konci roku do důchodu. Svému povolání se věnoval do úctyhodných osmaosmdesáti let.

Lékař Stanislav Fritz odchází po více než padesáti letech služby v Javorníku do důchodu. | Foto: Deník / Michal Zajonc