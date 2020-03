Situace v České republice je vážná a mění se každým okamžikem. Nemocnicím dochází desinfekce a samy nevědí, kdy stát zajistí dodávky nové.

Palírna U Zeleného stromu tedy využila svých zásob a vedle svých tradičních produktů začala stáčet i osmdesáti procentní konzumní líh, který desinfekci může nahradit. Zdarma ho od středy distribuuje do nemocnic.

„Čas je v tuto chvíli neúprosný, nemá smysl čekat. Na pátek proto máme naplánováno další stáčení konzumního lihu, který budeme distribuovat do všech krajských nemocnic, které o něj projeví zájem,“ avizuje Michal Šoman, ředitel prostějovského výrobního závodu, který první zásilku ve středu osobně doručil do Fakultní nemocnice Olomouc.

Nemocnice, které budou mít o zásoby konzumního lihu zájem, se mohou ozvat.

„Chtěl bych touto cestou vyzvat i ostatní firmy, které mohou, byť jen trochu, vypomoci, aby neotálely a udělaly to. Situace je nyní vážná a nikdo neví, kdy stát bude schopen dodat desinfekci a ochranné pomůcky, které již několik týdnů slibuje. Je potřeba, aby v této nelehké době pomáhal každý, kdo může,“ vyzývá Pavel Kadlec, generální ředitel prostějovské palírny.

Současný provoz doprovází mnoho opatření. Výroba Palírny U Zeleného stromu je v tuto chvíli stále v provozu, již několik týdnů ji však provází zvýšená bezpečnostní opatření.

„Ke zpřísnění pravidel provozu jsme přistoupili ještě dříve, než přišla státní nařízení. Do našeho závodu nemá až do odvolání povolen vstup nikdo jiný než zaměstnanci a nutné zásobování. Všem je také při příchodu preventivně měřena teplota a směny jsme nastavili tak, aby se zde potkávalo najednou co nejméně lidí. Všichni se zde pohybují pouze s rouškou a po celém závodu jsme rozmístili desinfekční gely,“ popisuje Michal Šoman.