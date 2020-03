„Od února vysáváme levanduli, pikýrujeme ve foliovníku a děláme si sadbu. Na pole ji ale budeme vysazovat až na podzim. Na jaře budeme mít práci hlavně kolem ostatních bylin. Přímo do záhonů vysejeme chrpu, měsíček a další bylinky, o které se tu staráme. Druhů bylin máme docela hodně,“ popsal Lukáš Drlík.

V letošním roce v Bezděkově zasadí i větší množství brambor. V blízkém Úsově otevřel Levandulové bistro, kde hodlá připravovat pokrmy z vlastních surovin.

„Vařit tam budeme z toho, co sklidíme. Takto to tvrdí spousta restaurací, ale často to pak tak úplně není. U nás by to tak vskutku být mělo, jelikož máme vlastní statek a pěstování tu máme docela ve velkém a rozličné. Rozhodně nebudeme mít stálý jídelní lístek, sestavený bude podle toho, co se sklidí,“ objasnil Lukáš Drlík.

Omezení vyhlášená kvůli epidemii koronaviru pozastavila většinu jeho podnikatelských aktivit. Stopku jim vystavil zákaz akcí a uzavření restaurací a obdobných provozoven.

„Není to ale zase až tak smutné. Máme spoustu času na jarní práce, které jsme dělali vždy na poslední chvíli. Naopak teď na to čas máme, takže se tomu můžeme věnovat,“ uzavřel farmář.