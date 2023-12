Tisíce lidí tráví přelom roku na horách. Řada jich zamířila do areálu Paprsek na Staroměstsku. Ten se od většiny středisek v turistické oblasti Jeseníků liší. Velkou část zdejších návštěvníků tvoří běžkaři.

Horský areál Paprsek v neděli 31. prosince 2023. | Video: Petr Krňávek

Lyžaře vyváží k chatě Paprsek z Velkého Vrbna dvousedačková lanovka, pod níž se nachází 1,2 kilometru dlouhá sjezdovka. Zdejším specifikem je však síť běžkařských okruhů o celkové délce přes osmdesát kilometrů. Vznikly na základě husté sítě lesních cest a pokrývají většinu jihozápadního cípu Rychlebských hor.

Okruhy se nachází v nadmořské výšce 900 až 1100 metrů. Díky dobrým sněhovým podmínkám, stabilní nadmořské výšce a pečlivé údržbě je okolí Paprsku „Mekkou“ běžeckého lyžování v celé turistické oblasti Jeseníků.

„Běžkařských stop tu máme nejvíc a hlavně je upravujeme skoro každý den. Máme dvě rolby, kterými kluci stopy projíždí. Nejzkušenější rolbař Víťa, náš matador, tu jezdí od začátku,“ vylíčil Štěpán Vrána z Horského areálu Paprsek.

„V okolí jsou krásné trati. Není to dřina, kopec nahoru dolů. Třeba Pohádku zvládnou i menší děti. Vyjedou s rodiči na Paprsek, vyšlápnou si dvě hodinky na běžkách, dají si naše borůvkové knedlíky a jedou domů,“ popsal Štěpán Vrána výlety zdejších běžkařů.

Specifikem okruhů v okolí Paprsku je skutečnost, že vedou po české i polské straně hranice. Ne náhodou jsou tak dva z nich pojmenované Velký a Malý Šengen.

„Trasy sdílíme s Poláky. Někdy vyjíždí oni k nám do Česka rolbou něco upravit, jindy jedeme my upravovat trasy až na Bielice,“ zmínil Štěpán Vrána.

V prosinci 2022 otevřeli na Paprsku novou sezonní restauraci. V plánu je výstavba druhé sjezdovky a lanovky z Velkého Vrbna.

Přes slibný začátek sezony období mezi svátky zimním aktivitám příliš nepřálo. Na Štědrý den dorazila i do hor obleva. V úterý 2. ledna by mělo začít sněžit, srážky by však znovu měly přecházet v déšť. Zima se vrátí v druhém lednovém týdnu, kdy meteorologové předpovídají sněžení a i přes den teploty pod nulou.