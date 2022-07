Tomáš a Eva Jakešovi měli sňatek v osm hodin ráno na Sněžce. Od Slezského domu, kde přespali, se tam vypravili pěšky ve svatebním oblečení. V něm potom strávili celý den. Jak při stylovém svatebním obědě na Luční boudě, kde si dali v bufetu klobásu, pivo, řízek a borůvkový koláč, tak při túře do Malé Úpy. Na zádech měli přitom více než desetikilové batohy.

Ornamenty ze Slovácka si lidé prohlédnou ještě v říjnu, pak zamíří do Ameriky

Svatební noc prožili v chatě Jeřabinka na Pomezních Boudách u česko-polských hranic. Svatba byla tajná, z rodiny o ní nikdo nevěděl, jediným rodinným doprovodem byl pes border kolie. Oddávající starosta Horního Maršova Pavel Mrázek vyjel na Sněžku s matrikářkou lanovkou, svědkyně zajistil fotograf Miloš Šálek z Trutnova.

Spontánní akce

Svoji pouť zahájili v úterý v Harrachově, kam dojeli z Moravy vlakem, v pátek ji dokončili v Žacléři. „Byl to společný nápad. Chtěli jsme udělat něco spontánního a pohodového. Sněžka nám přišla jako skvělé místo při přechodu krkonošské hřebenové trasy, kterou jsme chtěli absolvovat. Jsme unešení, máme z toho skvělý pocit,“ líčil dojmy z neobvyklého svatebního dne Tomáš Jakeš.

Rovněž novomanželka byla spokojená. „Vzniklo to tak, že chodíme rádi po horách. Jsme moc spokojení, vyšlo to na jedničku. Byl to nádherný, nezapomenutelný den, který jsme si užili. Obřad byl uvolněný, spontánní. Starosta byl skvělý. Otevřeli jsme šampaňské, podepsali jsme se do matriční knihy. Obřad byl ráno v 8 hodin, kdy na Sněžce nebyly žádné davy. Bylo to proto v klidu,“ popisovala Eva Jakešová.

Nevěsta měla největší problém sehnat boty tak, aby ladily k svatebním šatům a zároveň v nich mohla jít pěšky na Sněžku. „Lodičky jsem neměla, to by do hor nešlo, hodně jsme šli přes kameny. Boty jsem dlouho sháněla, až jsem sehnala takové zdobené bílé traktory s velkou podrážkou,“ dodala.

Jirkovská plavba kačenek: Kačka, Majda a Nikola získaly čtvrt milionu na léčbu

Pár ze Šumperska spolu žije patnáct let a jak říká paní Eva, po takové době už není co zkoumat, oba se dobře znají. „Delší dobu jsme uvažovali o svatbě. Nechtěli jsme velký obřad, na to už jsme trošku přezrálí. Bylo to bez rodiny, tajně, aby všichni byli překvapení, že jsme do toho konečně praštili. Neměli jsme ani svědky, ty nám zajistil fotograf Miloš Šálek. Sbalili jsme se, v úterý nasedli do vlaku s bágly, kde jsme měli zabalené všechny věci na svatbu, a přijeli po pěti hodinách do Harrachova. Od té doby jsme šli pěšky,“ objasnila novomanželka. „Potkali jsme spoustu lidí, hodně nám gratulovali. Fotili se s námi, Poláci zpívali. Ohlasy lidí skvělé. Připadali jsme si jako mediální hvězdy,“ těšilo Evu Jakešovou.

„Šlo se skvěle. Krkonoše nás uchvátily,“ potvrdil Tomáš Jakeš. Na svatební den tak novomanželé z Postřelmova nezapomenou.