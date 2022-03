Sportovní areál nemůže přehlédnout nikdo, kdo Jindřichovem projíždí autem nebo vlakem. Za kolejemi se rozkládá fotbalové hřiště. Na první pohled je zřejmé, že se o něj místní dobře starají. Původně bylo škvárové, na přelomu 80. a 90. let škváru nahradila tráva. V roce 1997 areál spláchla povodeň. Hřiště bylo jednou z prvních věcí, kterou místní po povodni obnovili.

„Spolupracujeme s firmami, které se starají o první prvoligová hřiště, jako je Sigma Olomouc. Dodávají nám hnojiva, dělají nám rozbory půdy a radí nám, jak se k té půdě máme chovat. Řídíme se jejich radami a o hřiště se podle nich staráme,“ vysvětluje kvalitu trávníku František Vlček, místostarosta Jindřichova a člen výkonného výboru TJ Jindřichov.

V současnosti se fotbalu v obci věnuje kolem třiceti lidí. Jindřichov má tým mužů, hraje zde i mládež. Sice ne v rámci soutěží, mladí ale chodí na tréninky a hrají přátelská utkání s okolními vesnicemi.

Na umělce se vyřádí dospělí i děti

Před několika lety nad fotbalovým hřištěm vyrostlo menší s umělou trávou.

„Umělku využívají jak chlapi k tréninkům, tak děti pro trávení volného času. Když si tam jde mládež na chvíli čutnout nebo zahrát košíkovou, půjčíme jim klíče za podmínek, že se přezují, aby nepoškodili povrch,“ zmínil František Vlček.

Tenis hrají i do půlnoci

Za řekou se nachází tenisový areál. Stará se o něj místní tenisový klub. „Navázali jsme na celoživotní práci Jiřího Chuděje, který se staral o dva kurty. V roce 2017 jsme založili tenisový klub. Každý rok jsme získali nějaké dotace, za čtyři roky jsme proinvestovali pět milionů korun,“ popsal předseda klubu a starosta Jindřichova Radek Schwarzer.

Tenisté v areálu postavili další kurt a letos chtějí vybudovat hřiště na plážový tenis.

„Takové hřiště nikde v okolí není. Bude to další rozšíření sportovního vyžití. Využitelné bude i pro plážový volejbal. Chtěli bychom ho osvětlit, i kurty máme nadstandardně osvětlené. Chodíme pozdě z práce, v létě v pátek si rozsvítíme si a můžeme hrát tenis do půlnoci. Je to díky členům klubu, práce v areálu odvedli stovky hodin,“ poznamenal Radek Schwarzer.

Obyvatelé Jindřichova jsou sportovně založeni. Hrají ping pong, volejbal, přes zimu využívají tělocvičnu. Každý víkend se v obci hraje fotbal. „Jindřichov sportem prostě žije,“ uzavřel starosta.