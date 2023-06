Párou do podhůří Jeseníků se mohli vydat cestující v sobotu 3. června. Okolí Šumperku brázdil historický vlak.

Parní vlak v sobotu 3. června v Šumperku. | Video: Petr Krňávek

Souprava vedená parní lokomotivou Rosnička vyrazila ráno ze Zábřehu. Do Šumperku dovezla cestující na slavnosti města. V 10 hodin vlak zamířil do Velkých Losin a Loučné nad Desnou a o tři čtvrtě na dvě odpoledne do Rudy nad Moravou.

Parní lokomotiva řada 464 zvaná Rosnička byla rychlíkovou lokomotivou určenou především pro horské tratě. Jedná se o poslední typ parní lokomotivy dodaný Československým drahám. Vyrobeny byly jen dva prototypy v roce 1956, k sériové výrobě z hospodářských důvodů nedošlo.

