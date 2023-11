Posilovací stroje ve Smetanových sadech, komunitní zahrada na Dvořákově náměstí nebo psí hřiště Šumperkhaf. Z těchto a dalších projektů budou obyvatelé Šumperku v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu vybírat, který zkrášlí jejich město. V Jeseníku již vítězný záměr znají. Zdejší radnice se pustí do kultivace lokality V Oblouku.

Rybníček v Denisově ulici v Jeseníku | Foto: Deník/Petr Krňávek

V Šumperku prošlo posouzení komisí sedmnáct návrhů. Jsou mezi nimi velmi levné, jako doplnění odpadkových košů nebo posezení u kaple v Temenici, dále například instalace pítka nebo oprava chodníku.

Martin Válek navrhl vybudování komunitní zahrady na Dvořákově náměstí, Ivana Pospíšilová instalaci venkovních posilovacích strojů do Smetanových sadů. Opakují se též návrhy na obnovu nebo zřízení dětských hřišť.

Nejvíce, soudě alespoň podle počtu návrhů, Šumperany zajímá parčík u řeky Desné při výjezdu na Rapotín. Nápady, jak místo zvelebit, se sešly hned tři.

Lucie Kanošová zde navrhla umístění laviček, vznik relaxační zóny, vybudování přístupu do řeky pro lidi i psy a umístění interaktivních prvků pro děti a mládež. Martin Soural by si zde představoval postavení altánu s ohništěm, prořez zeleně, instalaci laviček a odpadkových košů a větší dohled strážníků. Petra Strnadová by na místě ráda viděla psí hřiště.

Pro jednotlivé návrhy budou moci lidé hlasovat od 15. listopadu do 5. prosince na webu tvorime.sumperk.cz.

V Jeseníku už je rozhodnuto

Rozhodnuto je v participativním rozpočtu v Jeseníku. Vítězem třetího ročníku se stal nápad na kultivaci odpočinkového místa V Oblouku. Pro tento návrh hlasovalo 286 obyvatel z celkem 507 hlasujících.

„Je to frekventované místo v centru města, které si určitě zaslouží naši pozornost,“ uvedl radní Tomáš Vlazlo. Lokalitou V Oblouku se bude zabývat městský architekt a cílem bude komplexní řešení celého prostoru.

Obdobně město postupovalo v případě celkové opravy rybníčku v ulici Denisova, jehož částečná oprava byla jedním z vítězných návrhů Tvoříme Jeseník v roce 2021.

Na druhém místě skončilo hřiště v parku na náměstí Hrdinů. Autorka projektu navrhla do prostoru malovaných her doplnit herní prvek, který by rozšířil možnosti vyžití dětí v parku. Třetí příčku obsadil modulární Pump Track, trasa pro všechny typy kol s terénními vlnami a zatáčkami, která je určena nejen pro zábavu a rekreaci, ale i jako místo pro trénink talentovaných či zkušených jezdců.

„Jsem rád, že se letos sešly takové pěkné projekty a myslím, že realizace vítězných návrhů udělá radost spoustě lidí. Pod stůl ale nespadnou ani ostatní návrhy a určitě se budeme zabývat výměnami laviček nebo třeba zastíněním dětských hřišť,“ doplnil Tomáš Vlazlo.