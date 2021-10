„Pekárna má skončit úplně, už je i prodaná. Zaměstnanci, a tím pádem i provoz, končí k 30. listopadu. Poslední zářijovou středu v pět ráno přijel majitel a chtěl podepsat papíry. Všichni jsme to podepsali, máme dvouměsíční výpovědní lhůtu. Nový vlastník si přeje všechno vyklidit a vyvézt, aby tu nic nezůstalo. Pekárna končí po 32 letech,“ popsal Deníku jeden ze zaměstnanců pekárny.

Podle jeho slov bylo uzavření provozu pro zaměstnance bleskem z čistého nebe. V současnosti jich v pekárně pracuje kolem padesáti.

„Před měsícem dokončili úplně novou chlebovou linku za sedm milionů a teď pekárnu zavřou. Pekárnu dávali do kopy, nová plastová okna, zateplení, panely kolem celé výroby. Po iks letech tu znovu otevřeli prodejnu pečiva. Je to celé zvláštní. Nevypadalo, že by pekárna měla skončit, nikdo to nečekal. Spousta lidí tu dělala práci srdcem a jsou z toho hotoví,“ dodal zmíněný zaměstnanec.

Byla ztrátová

Pekárna Skřivánčí dvůr spadá pod skupinu PEK Group. Její projektový manažer Petr Mlíka uzavření pekárny potvrdil. Podle jeho slov k tomuto velmi nepopulárnímu kroku musela firma přistoupit pod tlakem různých okolností.

„Pekárna v Šumperku měla už za předchozích majitelů špatné ekonomické výsledky, kupovali jsme ji ale ve víře, že je dokážeme vylepšit. Zkusili jsme všechny možné kroky k ozdravení a udržené této skvělé pekárny. Velmi významně jsme investovali do nových technologií a vybavení, rozšířili jsme sortiment, zahájili výrobu vlastního sladkého pečiva, provedli jsme několik opatření k úsporám energií a tak dále. Bohužel to nestačilo, nepodařilo se nám dosáhnout plánovaných cílů a pokračovat ve ztrátovém provozu si nemůžeme v dnešní vypjaté době dovolit,“ sdělil.

Ukončení provozu pekárny označil za nepříjemný, ale nevyhnutelný krok, který má pomoci ostatním pekárnám skupiny Pek Group.

„Proto bych i zde chtěl veřejně poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich práci pro PEK Group a popřát jim hodně zdraví a úspěchů v jejich další profesní kariéře,“ vzkázal.

Rozlehlý objekt zřejmě dál jako pekárna sloužit nebude.

„Areál bude nový vlastníkem pravděpodobně provozován jako logistické a skladovací centrum,“ nastínil Petr Mlíka.

Dvě menší pekárny

Po uzavření Skřivánčího dvora budou v Šumperku fungovat dvě menší pekárny: U Radnice a Pod Poštou.Velkopekárna v lokalitě zvané Skřivánčí dvůr vyrostla na konci 80. let 20. století.

Podle původních plánů měla zásobovat široké okolí, například i Jesenicko či Rýmařovsko. Otevřena byla začátkem devadesátých let 20. století, původně plánovaného objemu výroby však nedosáhla.

Do roku 2004 ji vlastnila společnost Pekárny a cukrárny Šumperk, která vznikla z privatizace.

Poté ji získala společnost Penam, která spadá do holdingu současného premiéra Andreje Babiše.Šumperský provoz byl součástí šesti pekáren, které musela společnost Penam prodat, aby naplnila požadavek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Prodej části majetku Penamu úřad stanovil jako podmínku pro schválení spojení dvou největších pekárenských společností v Česku: Penam a United Bakeries.

PEK Group je vlastníkem šumperské pekárny od poloviny roku 2020. Vlastníkem společnosti PEK Group je Tomáš Vaněk, bývalý provozní ředitel United Bakeries.