V 5. stupni protiepidemického systému PES jsou aktuálně Jesenicko a Olomoucko, kde je rizikové skóre 85 a 76 bodů. Prostějovsko, Šumpersko a Přerovsko jsou s indexem 75, 73 a 71 v nižším, 4. stupni.

Za pátek eviduje Ministerstvo zdravotnictví v kraji 174 potvrzených případů Covid-19, ve čtvrtek to bylo „jen“ 98. Během svátečních dnů klesly počty provedených testů. Za středu však bylo potvrzeno 1 131 případů. Denní průměr od 18. do 24. prosince činí 420 – za minulé období, 11. až 17. prosince to bylo 373.

S koronavirovou nákazou se v Olomouckém kraji aktuálně potýká 5 309 lidí. V nemocnicích je téměř 300 pacientů s Covid-19. Volných je 27 procent lůžek ARO a JIP, 44 procent lůžek s umělou plicní ventilací a 42 procent standardních lůžek s kyslíkem.

Stále probíhá testování antigenními testy, o které je značný zájem. Některá odběrová místa mají do konce roku plno. Volné termíny jsou ještě v nemocnicích Přerov, Šternberk, Prostějov či na mobilním odběrovém místě v Uničově.

Od počátku epidemie eviduje Ministerstvo zdravotnictví v Olomouckém kraji 41 118 potvrzených případů. Od března zemřelo 698 nemocných s Covid-19.