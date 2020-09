Navíc jeho angažmá nezačalo nejlépe, protože hned v úvodním duelu nové sezony schytal jeho nový tým šestku od Mikulovic. Potom ale rozjel gólostroj a bude zajímavé sledovat, kdo jej zastaví.

Ve své kariéře navíc sedmadvacetiletý fotbalista něco odehrál. Nastupoval v Moravskoslezské fotbalové lize za Mohelnici či v Blansku. V obou klubech si ve třetí nejvyšší soutěži připsal i nějaký ten gól. Pár zápasů si ještě střihl i v krajském přeboru v dresu Medlova a Kojetína. „Těch ale mnoho nebylo,“ svěřil se Petr Kutal.

Štěstí zkoušel i v Rakousku, kde byl na testech, ale následně se nedomluvil na podmínkách. „Musel bych dojíždět na tři tréninky týdně,“ popisoval. Vrátil se tedy s nepořízenou do Česka a po chvilce se zase odmlčel.

„Narodila se mi dcera, tak jsem si dal od fotbalu dva roky klid,“ vysvětloval důvod své absence.

Jenže se přestěhoval na Jesenicko a vrátil se alespoň na nižší úrovni. „V Bernarticích hraje hodně lidí z rodiny. Mám tam dva bratrance, dva strejdy a manžela od sestřenice,“ prozradil důvod návratu.

A udělal dobře, protože po nepovedeném prvním zápase se rozjel. Nejprve dal čtyři branky Loučné nad Desnou, dva Žulové, jeden Štítům a naposledy o víkendu dokonce šest Vikýřovicím. „Všechny góly byly podobné. Vyčnívám svojí rychlostí a vždycky se uvolním a naběhnu si za obranu. Pak už záleží, jak mi spoluhráči přihrají a taky jestli má člověk den a promění to,“ hodnotí své góly. Prosadil se tak ve čtyřech po sobě jdoucích duelech a sérii může natáhnout hned v sobotu na půdě Nového Malína.

Se třinácti góly tak nyní vede tabulku střelců celé soutěže o pět branek před nejbližším pronásledovatelem.

A kolik branek by celkově mohl dát? „O tom jsem nepřemýšlel. Doufám, že co nejvíc, ale nepřišel jsem si sem nic dokazovat. Dělám to pro tým, kterému jsem přišel pomoc,“ mluvil skromně rychlonohý útočník.

Bernarticím zatím patří třetí příčka, mají nejlepší útok celé I. B třídy a na vedoucí Bludov ztrácejí tři body. „Když jsme se kluky bavili, tak na postup to není, ale hrát do první pětky by bylo hezký. Je tady dobrá parta a kvalitní, zajímaví hráči,“ zakončil Petr Kutal.