Petra z Loučné se poprala se s rakovinou. Teď chce teď pomáhat ostatním

Usměvavá a pozitivní. Takový první dojem zanechá při setkání Petra Hoblerová. Stěží by někdo tipoval, že se před nedávnem prala s vážnou nemocí, jejíž následky pociťuje dodnes.

„Nejradši bych všem dodávala pozitivní energii,“ říká jednačtyřicetiletá obyvatelka Loučné nad Desnou.

Rakovina prsu v pokročilém stádiu. Tuto diagnózu si Petra Hoblerová vyslechla před dvěma lety.

„Bylo to přímo na svátek mé malé dcerky. Jmenuje se Naděnka. Vnímala jsem to tak, že je moje naděje,“ vzpomíná na chvíle, kdy se dozvěděla o své nemoci.

Během následujících čtrnácti měsíců absolvovala devatenáct chemoterapií. Každé tři týdny dojížděla z Jeseníků do Olomouce.

„Brala jsem to tak, že do mě dávají něco dobrého, co mi pomůže. Dělalo to se mnou ale věci. Bylo mi špatně, byla jsem unavená, oteklá. Cítila jsem se, jako bych měla v těle mimozemšťany,“ popisuje léčbu Petra Hoblerová.

S penězi pomohl Dobrý anděl

Řada lidí v jejím okolí prý ani nevěděla, s jak vážnou nemocí se pere.

„Nosila jsem kšiltovky, někdo to ani nepoznal. Jediná Naďulka věděla, jak je mámě. Ta to viděla,“ říká.

Tehdy čtyřletá dcera byla Petře Hoblerové velkou oporou. Nosila jí pití, stlala postel, utírala nádobí nebo prach, skládala ponožky. Byla to ale nejen dcera, kvůli které se Petra Hoblerová s nemocí prala.

„Já jsem tu chtěla být i kvůli sobě. Když mi bude dobře, budu tu pro ni. Tak jsem to cítila a cítím,“ říká Petra Hoblerová.

S nemocí musela opustit své zaměstnání. Vyžít z jedné nemocenské a pár tisíc od otce Naděždy nebylo vůbec jednoduché. I proto přivítala pravidelnou finanční pomoc od nadace Dobrý anděl.

„Já jsem předtím nadacím ani nevěřila. Toto pro mě bylo jako zázrak. Nemusela jsem přemýšlet nad každou korunou a mohla jsem fungovat. Já ty příspěvky využívám opravdu na to základní, co potřebujeme. Jsem ráda, že nemusím chtít peníze po rodičích a bratrovi,“ říká žena, která žije s dnes šestiletou dcerou a kocourem v bytě panelového domu s výhledem na kopce Jeseníků.

Obchodní zástupce už být nechce

Před příchodem nemoci pracovala Petra Hoblerová jako obchodní zástupce. Na návrat do zaměstnání nemůže ani pomyslet.

Stále prodělává biologickou léčbu, která může podle lékařů trvat i desetiletí.

Ke své původní profesi by se stejně vrátit nechtěla. Nejraději by pomáhala lidem.

„V Šumperku toho pro nemocné rakovinou moc není. Ti lidé musí být tak zmatení. Sama jsem dva měsíce nevěděla, co se mnou bude, co mám dělat. Pokud by chtěl někdo pomoct a poradit, ráda bych mu byla k dispozici. A nejraději bych všem dodávala pozitivní energii,“ uzavírá Petra Hoblerová.

O nadaci Dobrý anděl

Dobrý anděl je systém, pomocí kterého mohou dárci výrazně pomoci vážně nemocným i malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Nadace příspěvky odevzdává do posledního haléře. Na Šumpersku pomáhá zhruba pětistovka dárců, peníze v tomto regionu aktuálně dostává 36 rodin s dětmi, ve kterých onemocnělo dítě nebo rodič. Za šest let fungování nadace pomohli Dobří andělé na Šumpersku celkem 65 rodinám.