/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kdyby se někdo v hospodách na Šumpersku a Jesenicku zeptal štamgastů, jaké pivo mají nejraději, dost možná by nejčastější odpověď zněla: Šerák. Jedenáctka z hanušovického pivovaru v letošním roce slaví čtyřicet let. Její historii připomíná jedna z nových expozic v pivovarském muzeu v Hanušovicích. Jejich slavnostní otevření spolu s návštěvnickým centrem se uskutečnilo v úterý 9. dubna.

Otevření návštěvnického centra a nových expozic pivovarského muzea v Hanušovicích. | Video: Petr Krňávek

„O Jeseníky roste zájem a o hanušovický pivovar dvojnásob. Dnes si ho projde více než osm tisíc návštěvníků ročně. Zároveň rozjíždíme řadu nových projektů v péči o kvalitu piva. Chceme mít naše zákazníky kde školit, učit je čepovat a pečovat o pivo, vytvářet tak pro ně konkurenční výhodu a zároveň se zasloužit se o renesanci pivní kultury v Česku. Také potřebujeme reprezentativní prostor, kde se budeme moci potkávat se zákazníky a veřejností obecně,“ objasnil marketingový ředitel firmy Pivovary CZ Group Petr Hermély investici za téměř čtyři miliony korun.

Holba symbolicky pokřtila letošního Keprníka z první várky horského chmele

Návštěvnickému centru dominuje rozměrný výčepní pult se siluetou Jeseníků. Za ním je na stěně znázorněn varný postup piva. Akustiku zajišťují podhledy z chmelových šišek, které jsou i originální dekorací. Dominantním prvkem v recepci je světelná stěna složená z bezmála pěti set pivních lahví.

Obměnou a modernizací prošlo i přilehlé pivovarské muzeum. „Připravili jsme novou expozici ke sto padesáti letům pivovaru Holba, které v tomto roce slaví. Zároveň máme výročí čtyřiceti let Holby Šerák na trhu. V expozici je představen její vývoj za celou tuto dobu. Další nová expozice popisuje jednu z největších turistických akcí na Moravě, pochod Pivovarská čtvrtka, pořádanou pivovarem Holba. Čtvrtka letos slaví padesát let,“ zmínil Petr Hermély.

VIDEO: Do Hanušovic mířily davy. Pivovarské slavnosti lákaly na pivo i muziku

Hanušovický pivovar Holba spolu s pivovary Litovel a Zubr spadajícími pod společnost Pivovary CZ Group před nedávnem změnil majitele. Koupila je firma Pivovary Triangl, v níž drží majoritu skupina Kofola.

„Je to jednak byznys, který má blízko tomu, co děláme. Když jste v Česku nápojář, asi není nic lepšího, co byste mohl dělat, než pivo. Zároveň jsme z tohoto regionu, já pocházím z Opavy, v Jeseníkách jsem vyrůstal. Jsou to lokální značky, které mají vysokou kvalitu, nebyly zničeny jako spousta jiných. Jsme profíci v oboru a rozhodli jsme se podržet to, k čemu máme vztah v podstatě od dětství. Pro mě je odměna, když můžu jet do tohoto pivovaru. Je to určitě mnohem krásnější cesta než po D1 do Prahy,“ objasnil generální ředitel skupiny Kofola Jannis Samaras motivaci, která vedla skupinu Kofola ke vstupu do pivovarnického byznysu.

Dojednáno. Pivovary Holba, Litovel a Zubr kupuje Kofola

Koupě pivovarů není v regionu jedinou investicí Kofoly. Letos v lednu dokončila koupi Pragerových sadů v Libině, které tak zachránila před vykácením.

„Koupili jsme prvních šedesát hektarů a budeme je dál rozvíjet. Doufáme, že to není konečné číslo,“ poznamenal Jannis Samaras.

Skupina Kofola působí na pěti trzích ve střední Evropě. Ve čtrnácti výrobních závodech zaměstnává 2600 pracovníků. Tržby skupiny by letos měly přesáhnout deset miliard korun.